«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»

Times написала о дезинформации западной молодежи «российскими троллями»

Контролируемые Кремлем «интернет-тролли» пытаются убедить подростков на Западе во вреде прививок и ГМО, а также побуждают их устраивать «акции политического протеста», срывая уроки в школах — говорится в исследовании экспертов из США . Ранее Нидерланды сообщили о том, что им совместно с британскими разведчиками удалось предотвратить кибератаку, которую готовили четверо граждан России . В ответ на это МИД РФ обвинил Запад в «шпиономании».

Британская газета The Times написала о том, что якобы связанные с Кремлем «интернет-тролли», базирующиеся на территории России, ведут тайную кампанию по дезинформации и пропаганде среди британских подростков в соцсетях.

Об этом говорится в результатах исследования проанализировавших более трех миллионов сообщений в Twitter экспертов из США. Таким образом, издание обвинило российских «интернет-троллей» в попытке «посеять раздор среди молодых жителей Западных стран».

«Британские подростки стали целью Кремля, который ведет тайную кампанию, цель которой — посеять раздор среди молодых жителей западных стран», — приводит ФАН комментарий авторов материала.

Пропагандистская работа среди британской молодежи якобы ведется с помощью тематических каналов в сервисе YouTube и сообщений в социальных сетях. Американские эксперты считают, что российские тролли выдают себя за живущих на Западе подростков, которые увлекаются книгами о Гарри Поттере , поэзией Сильвии Плат и фильмами с Эммой Уотсон

Минобороны России Набрав с помощью сообщений на популярные среди подростков темы достаточно подписчиков в Twitter, они якобы начинают «публиковать дезинформацию», в том числе об инциденте в Солсбери — отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По мнению авторов исследования, контролируемые Кремлем «интернет-тролли» пытаются убедить подростков на Западе во вреде прививок и генетически модифицированных организмов, а также побуждают их устраивать «акции политического протеста», срывая уроки в школах.

Двумя днями ранее Министерство обороны и спецслужбы Нидерландов сообщили о том, что им совместно с британскими разведчиками удалось предотвратить кибератаку, которую готовили четверо граждан Российской Федерации.

По данным голландского следствия, российские граждане пытались получить информацию о ходе расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в рамках которого был использован химикат «Новичок». У всех четверых россиян были дипломатические паспорта. Посол России в Нидерландах был вызван в МИД страны для дачи показаний.

Глава военной разведки Нидерландов Онно Айхельшайм заявил в ходе пресс-конференции, что Моренец, Серебряков, Сотников и Минин являются агентами ГРУ, которые проводили секретную операцию. В ходе общения с журналистами генерал-майор продемонстрировал фотографии, на которых можно увидеть арендованную россиянами машину, которая была полностью забита компьютерным оборудованием.

В тот же день Национальный центр кибербезопасности (НЦК) Великобритании опубликовал коммюнике, в котором заявил, что российские разведывательные службы проводят кампанию по осуществлению «неизбирательных и безрассудных кибератак, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта».

НЦК «почти точно» уверен, что за печально известными хакерскими группировками стоят сотрудники ГРУ России. Среди таких группировок называются APT 28, Fancy Bear, Sofacy, CyberCaliphate, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и др.

«Учитывая результаты анализа и общий контекст, британское правительство сделало вывод, что российские власти — Кремль — несут ответственность [за кибератаки]», — говорилось в сообщении центра.

По версии Британии, киберпреступники из России стояли за заражением сетей вирусами BadRabbit и NotPetya, которые привели к перебоям в работе нескольких украинских и российских компаний, совершили атаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в августе 2017 года, а также взломали почту Национального демократического комитета США, что в конечном итоге вылилось в вмешательство в исход президентских выборов два года назад.

«Западная шпиономания набирает обороты», — так ответила на эти сообщения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В середине сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Россия препятствует вступлению в военный альянс Македонии и Черногории. Об этом он заявил на выступлении в Heritage Foundation.

Он уточнил, что существует «много примеров» попыток Москвы оказать влияние на политические процессы в разных странах-членах альянса и их партнеров. В частности он отметил манипуляции российской стороны через соцсети.

В том же месяце Великобритания заявила о планах существенно увеличить свою мощь в киберпространстве путем создания нового наступательного войска, состоящего из 2 тыс. компьютерных специалистов.

Этот план, разработанный министерством обороны и центром правительственной связи, появился из-за сообщений о «растущей киберугрозе» со стороны России. Новое «кибервойско», анонс которого состоится в скором времени, будет включать в себя в четыре раза больше специалистов, чем Великобритания располагает в данный момент.