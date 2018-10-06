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Юнкер: Я не готов к ссоре с Россией
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Юнкер заявил, что не готов разругаться с Россией из-за «кибератаки» на ОЗХО 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не готов разругаться с Москвой из-за хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Нидерланды обвинили Россию.
«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах… Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие», — сказал Юнкер в интервью австрийской газете Der Standard.
По его словам, из соображений архитектуры безопасности Европе необходимо поддерживать диалог с Россией.
Ранее официальные лица Евросоюза выразили озабоченность из-за попытки кибератаки на ОЗХО.
4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.
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