Юнкер: Я не готов к ссоре с Россией

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не готов разругаться с Москвой из-за хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Нидерланды обвинили Россию.
«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах… Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие», — сказал Юнкер в интервью австрийской газете Der Standard.
По его словам, из соображений архитектуры безопасности Европе необходимо поддерживать диалог с Россией.
Ранее официальные лица Евросоюза выразили озабоченность из-за попытки кибератаки на ОЗХО.
4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.