Киев пожаловался на провокации в РФ

Климкин оценил идею закрытия генконсульств России на Украине

Украина не будет закрывать российские генконсульства на своей территории, так как это может привести к ответным мерам, заявил глава украинского МИД Павел Климкин . Он указал, что в России находятся около 3 млн украинцев, которых Киев должен иметь возможность защищать. При этом, дипломат добавил, что дипломатических отношений между Москвой и Киевом нет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона не будет закрывать российские генконсульства на своей территории, так как это может привести к ответным мерам, передает ФАН.

«Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным. Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», — отметил дипломат, добавив, при этом, что дипломатических отношений между странами нет.

Глава украинского МИДа также добавил, что на территории России в данный момент находятся около 3 млн украинцев, против которых периодически совершаются «провокации». Поэтому Украине следует опасаться закрытия своих генконсульств, так как в этом случае страна не сможет помогать своим гражданам, заключил Климкин.

Днем ранее Климкин выступил против легализации двойного гражданства с Россией.

«Я считаю, что нам нужен новый закон про гражданство, но при любых идеях, которые нам необходимо обсуждать, я категорически отрицаю и категорически против любых, даже идей, против легализации двойного гражданства с Россией.

И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами», — указал дипломат.

Он добавил, что готов рассмотреть введение уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией, а также подчеркнул, что считает любую поездку в Россию небезопасной и не приветствует решение некоторых украинцев ехать в соседнюю страну на заработки.

За неделю до этого Россия получила официальную ноту о непродлении Киевом договора о дружбе с Москвой, сообщил директор второго департамента СНГ российского дипведомства Андрей Руденко

«Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]», — рассказал он.

Дипломат отметил, что получил «формальный отчет о том, что с 1 апреля договор перестанет действовать». Указ о непродлении договора о дружбе был подписан президентом Украины Петром Порошенко 17 сентября. Таким образом, Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения, передает НСН.

В свою очередь, в департаменте информации и печати МИД России отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве Договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

«Украинское руководство не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорилось в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между Москвой и Киевом будет преодолен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя этот шаг, назвал идею Киева неразумной, пояснив, что российско-украинские отношения и без того находятся в глубочайшем кризисе.

«Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — заявил представитель Кремля.

Климкин во время конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что в отношениях России и Украины в настоящее время наблюдается экзистенциальный конфликт.

«Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое», — сказал украинский дипломат.

Также глава украинского МИДа отметил, что отношения Украины с Россией определяются вопросом «быть или не быть», и при ответе на него компромисс, по мнению Климкина, невозможен.

В августе нынешнего года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам следует вывозить своих родственников из России. Чиновник аргументирует это тем, чтобы украинские семьи не оказались разделенными в случае прекращения железнодорожного сообщения между нашими странами.

Кроме того, по мнению министра соседнего государства, «на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью». Омелян также заявил, что киевские власти будут предпринимать меры по противодействию нелегальным пассажирским перевозкам из Донецкой и Луганской областей в Россию.

В ответ на это депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович указал, что Украину «добьет» разрыв транспортного сообщения с Россией. Парламентарий подчеркнул, что за первые полгода 2018 года в Россию на заработки уехали 238 тыс. украинцев.

Он добавил, что «миллионы [украинских граждан] работают в России», а экономика Украины потребляет от доходов гастарбайтеров «около 10 млрд, за счет чего держится хоть как-то на плаву».

Рабинович отметил, что если транспортное сообщение с Россией будет остановлено, то Украина будет отрезана от мировой экономики, потеряв множество денег от прекращения транзита. Депутат отметил, что «Шелковый путь пошел мимо, и так все пути пойдут вокруг нас».

По словам депутата, российско-украинские экономические отношения развиваются, и введение столь радикальных мер вызывает как минимум недоумение. После разрыва сообщения с РФ, отметил Рабинович, на Украине останется 10-12 млн человек, и она «окончательно превратится в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада».