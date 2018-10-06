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США и Япония обсудили денуклеаризацию КНДР
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США и Япония обсудили денуклеаризацию КНДР 

РИА Новости + ещё 5 22 минуты назад
Фото: AP Photo / Mark J. Terrill
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Японии, и премьер-министр этой страны Синдзо Абэ пришли к единому мнению о необходимости тесного взаимодействия для достижения денуклеаризации Северной Кореи, сообщило агентство Киодо.
"Для решения проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, проблемы ядерной и ракетной программ необходимо прийти к общему пониманию. Для того чтобы осуществить денуклеаризацию, необходимо тесное сотрудничество", — приводит агентство слова Помпео.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь высоко оценил то, что Помпео приехал в Токио накануне своего визита в КНДР.
"Я очень высоко ценю то, что вы приехали в Японию непосредственно перед визитом в Северную Корею. По вопросам удерживаемых в Северной Корее японских граждан, ракетной и ядерной проблеме я хотел бы тесного взаимодействия", — сказал он.
Майк Помпео посетил Токио накануне своего визита в Пхеньян. Ожидалось, что он расскажет японскому премьеру о деталях предстоящих переговоров. Стороны должны были обсудить вопросы, связанные с процессом денуклеаризации КНДР. На субботу назначены также и переговоры Помпео с его японским коллегой министром иностранных дел Таро Коно.
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