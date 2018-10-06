США и Япония обсудили денуклеаризацию КНДР

"Для решения проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, проблемы ядерной и ракетной программ необходимо прийти к общему пониманию. Для того чтобы осуществить денуклеаризацию, необходимо тесное сотрудничество", — приводит агентство слова Помпео.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь высоко оценил то, что Помпео приехал в Токио накануне своего визита в КНДР.

"Я очень высоко ценю то, что вы приехали в Японию непосредственно перед визитом в Северную Корею. По вопросам удерживаемых в Северной Корее японских граждан, ракетной и ядерной проблеме я хотел бы тесного взаимодействия", — сказал он.

Майк Помпео посетил Токио накануне своего визита в Пхеньян. Ожидалось, что он расскажет японскому премьеру о деталях предстоящих переговоров. Стороны должны были обсудить вопросы, связанные с процессом денуклеаризации КНДР. На субботу назначены также и переговоры Помпео с его японским коллегой министром иностранных дел Таро Коно.