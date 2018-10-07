В Боснии и Герцеговине проходят выборы

Граждане страны смогут проголосовать за членов президиума страны, депутатов Парламентской ассамблеи, законодательных собраний двух энтитетов: Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республики Сербской (РС), Скупщин кантонов ФБиГ, президента и двух вице-президентов РС.

«ЦИК сделала все, что от неё ожидалось, предписывается законом и предусмотрено планом», — заявил председатель ЦИК БиГ Бранко Петрич.

По данным Центральной избирательной комиссии, в государстве более 3,3 млн избирателей, для них подготовлено свыше 5 тыс. участков для голосования. В избирательных бюллетенях значатся 58 партий, 36 коалиций и 34 независимых кандидата. За проведением выборов будут следить свыше 5 тысяч местных и 1,5 тыс. иностранных наблюдателей.