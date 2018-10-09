Додик «не пустит» Боснию и Герцеговину в НАТО

Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Известный пророссийской и антинатовской позицией Милорад Додик побеждает в борьбе за кресло в президиуме Боснии и Герцеговины (коллективный глава государства из трех человек, по одному от сербов, хорватов и бошняков) от сербов.

"Я никогда не проголосую за инициативу, которая поддерживает курс на вступление страны в альянс. Это мое обязательство, и оно значит, что Босния и Герцеговина не сможет присоединиться к этой организации", — сказал Додик в интервью газете "Известия"

"Я не против, когда наши военнослужащие участвуют в международных миссиях, имеющих мандат ООН. Но мы не допустим присоединения к НАТО, так как Республика Сербская (сербская часть Боснии и Герцеговины) выступает за сохранение нейтралитета", — подчеркнул он.

Милорад Додик родился в 1959 году в Баня-Луке. Окончил факультет политических наук Белградского университета. В политике с 1986 года. Во время войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине был депутатом парламента Республики Сербской. Основал партию Независимых социал-демократов. С 1998 по 2010 избирался главой правительства Республики Сербской, с 2010 занимает пост ее президента. Выступает за сближение Баня-Луки с Россией.