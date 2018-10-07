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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения 

РИА Новости + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его вклад "в укрепление могущества и благополучия России", сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
Путину 7 октября исполняется 66 лет.
"Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что президент РФ, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности.
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