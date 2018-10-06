Лондон выдвинул Кремлю новое обвинение

Россию заподозрили в дезинформации британских подростков

Журналисты газеты The Times провели расследование и пришли к выводу, что интернет-тролли из России , связанные с Кремлем, дезинформируют британских подростков. По данным издания, молодых британцев заставляют сомневаться в официальной версии инцидента в Солсбери.

Кроме того, россияне убеждают молодежь в том, что прививки генно-модифицированные продукты опасны для жизни.

«Кремль ведет тайную кампанию, цель которой — посеять раздор среди молодых жителей западных стран», — констатировал автор статьи.

Он также считает, что Кремль с помощью соцсетей распространяет ложную информацию о Brexit, референдуме о независимости Шотландии и терактах в Лондоне.

В материале The Times также раскрываются методы работы российских интернет-троллей. Они якобы создают аккаунты в соцсетях, не отличающиеся от подростковых по контенту и публикуют там различную информацию, выгодную Кремлю.

Ранее News.ru писал о том, что Facebook и Twitter могут столкнуться с ограничительными мерами со стороны Великобритании, если откажутся предоставить данные по связанным с Россией учетным записям, интересующие британских парламентариев.