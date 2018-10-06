Ещё
Лондон выдвинул Кремлю новое обвинение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию заподозрили в дезинформации британских подростков 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Журналисты газеты The Times провели расследование и пришли к выводу, что интернет-тролли из России, связанные с Кремлем, дезинформируют британских подростков. По данным издания, молодых британцев заставляют сомневаться в официальной версии инцидента в Солсбери.
Кроме того, россияне убеждают молодежь в том, что прививки генно-модифицированные продукты опасны для жизни.
«Кремль ведет тайную кампанию, цель которой — посеять раздор среди молодых жителей западных стран», — констатировал автор статьи.
Он также считает, что Кремль с помощью соцсетей распространяет ложную информацию о Brexit, референдуме о независимости Шотландии и терактах в Лондоне.
В материале The Times также раскрываются методы работы российских интернет-троллей. Они якобы создают аккаунты в соцсетях, не отличающиеся от подростковых по контенту и публикуют там различную информацию, выгодную Кремлю.
Ранее News.ru писал о том, что Facebook и Twitter могут столкнуться с ограничительными мерами со стороны Великобритании, если откажутся предоставить данные по связанным с Россией учетным записям, интересующие британских парламентариев.
News.ru: последние новости
Путин может встретиться с саудовским принцем Бывший военный США отправил ядовитое письмо Путину Королеву Елизавету II выселят из Букингемского дворца
Комментарии222
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Янукович оказался гением583
Золотой вор: его дом — особняк на Рублевке54
Умерла Монсеррат Кабалье7
Саудовская Аравия отказалась платить дань США86
Отпуск стоил россиянину четырехкомнатной квартиры61
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение