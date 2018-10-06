Мэр Риги прокомментировал итоги экзитполов

Мэр Риги прокомментировал первые результаты экзитполов на выборах в Латвии

Ни одна из комбинаций будущей правящей коалиции в Латвии не будет стабильной без партии «Согласие». Такое мнение выразил её лидер и мэр Риги Нил Ушаков , комментируя первые результаты экзитполов.

«Мне кажется, что ни одна комбинация без «Согласия» не будет дееспособной и стабильной», — цитирует Ушакова ЛЕТА.

При этом Ушаков отметил, что итоговые результаты могут существенно отличаться от первых данных экзитполов.

6 октября в Латвии состоялись выборы в сейм (парламент). Согласно обнародованным ранее данным экзитпола, партия «Согласие» лидирует на выборах с 19,4% голосов.