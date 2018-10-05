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МИД Эквадора подтвердил Ассанжу статус беженца
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МИД Эквадора подтвердил Джулиану Ассанжу статус беженца 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Его статус человека, просящего об убежище, продолжает действовать», — заявил министр иностранных дел Хосе Валенсия.
В интервью газете Universo, которое цитирует РИА Новости, он сообщил, что выход из положения должны найти Великобритания и адвокаты основателя WikiLeaks путём диалога.
Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он опасается экстрадиции в Швецию, а оттуда — в США в связи с деятельностью его портала.
Ранее президент латиноамериканской страны Ленин Морено сказал, что активист может покинуть дипмиссию в любое время при условии соблюдения его прав.
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