МИД Эквадора подтвердил Ассанжу статус беженца

«Его статус человека, просящего об убежище, продолжает действовать», — заявил министр иностранных дел Хосе Валенсия.
В интервью газете Universo, которое цитирует РИА Новости, он сообщил, что выход из положения должны найти Великобритания и адвокаты основателя WikiLeaks путём диалога.
Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он опасается экстрадиции в Швецию, а оттуда — в США в связи с деятельностью его портала.
Ранее президент латиноамериканской страны Ленин Морено сказал, что активист может покинуть дипмиссию в любое время при условии соблюдения его прав.