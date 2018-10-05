Герхард Шрёдер отпраздновал свою пятую свадьбу

74-летний политик расписался со своей 49-летней подругой еще в мае этого года, сообщает ТАСС . На церемонии инаугурации Владимира Путина Шредер был уже с кольцом на пальце.

Для Шрёдера этот брак стал пятым. Со своей предыдущей супругой Дорис Шредер-Кёпф он развелся в 2016 году после 19 лет совместной жизни. Шредер и Ким Со Ён познакомились около двух лет назад во время международной конференции, в которой он принимал участие, а она работала переводчицей.

Свой медовый месяц пара проведет в Тюрингии и Саксонии. Также молодожены хотят посетить Дрезденскую оперу и достопримечательности Веймара.