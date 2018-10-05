Ещё
Шрёдер отпраздновал свою пятую свадьбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Герхард Шрёдер отпраздновал свою пятую свадьбу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: DPA/ТАСС
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер отпраздновал свадьбу с гражданкой Южной Кореи Ким Со Ён.
Торжественное мероприятие прошло в фешенебельном отеле Adlon возле Бранденбургских ворот в Берлине. Прессу не допустили. На вечере присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-глава МИД Зигмар Габриэль, а также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и вокалист группы Scorpions Клаус Майне. Российского президента на свадьбе не было.
74-летний политик расписался со своей 49-летней подругой еще в мае этого года, сообщает ТАСС. На церемонии инаугурации Владимира Путина Шредер был уже с кольцом на пальце.
Для Шрёдера этот брак стал пятым. Со своей предыдущей супругой Дорис Шредер-Кёпф он развелся в 2016 году после 19 лет совместной жизни. Шредер и Ким Со Ён познакомились около двух лет назад во время международной конференции, в которой он принимал участие, а она работала переводчицей.
Свой медовый месяц пара проведет в Тюрингии и Саксонии. Также молодожены хотят посетить Дрезденскую оперу и достопримечательности Веймара.
Вести.Ru: последние новости
Журналист: Скрипали общаются в соцсетях и встречаются с друзьями Трампа высмеяли в Сети за туалетную бумагу, прилипшую к его ботинку В США город атаковали пьяные птицы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американский военный пытался отравить Путина150
На глазах Лукашенко погибли восемь человек52
Украина обратилась к РФ с просьбой365
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы572
В России трагически погибли военнослужащие327
Видео
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия присоединилась к обвинителям России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение