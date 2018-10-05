МИД Венгрии обвинил Киев в нарушении международных норм

При этом дипломат подчеркнул, что Венгрия заинтересована в хороших отношениях с соседней страной, однако Киев делает все возможное, чтобы разрушить дружеские связи.

"Украина нарушает существующие международные нормы с тех пор, как новый закон был принят в Раде. С тех пор это отражается на наших дипломатах, отражается на членах венгерского сообщества. Мы находим это неприемлемым", — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также предположил, что агрессивная политика страны связана с "очень низким рейтингом" президента Украины Петра Порошенко , который, по мнению Сийярто, хочет таким образом повысить свою популярность.

Министр напомнил, что Венгрия поддерживала евроинтеграцию Украины, однако со временем сотрудничество с соседом становится невозможным.