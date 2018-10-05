Американский военный пытался отравить Путина

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Бывший американский военный признался, что отправил ядовитые семена Путину 

РИА Новости + ещё 1 26 минут назад
Фото: Reuters
Бывший военный США, направивший письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон, сообщил, что также направил аналогичные "ядовитые" послания президенту РФ Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй, свидетельствуют документы суда.
Во вторник стало известно о том, что письма, предположительно содержащие следы рицина, были получены в Пентагоне, Белом доме и ФБР. Позднее по подозрению в их отправке был задержан 39-летний бывший военный Уилльям Клайд Аллэн Третий (William Clyde Allen III), который затем дал признательные показания.
В пятницу мужчине выдвинули обвинения по пяти пунктам, ему грозят десятки лет в тюрьме. Согласно опубликованным сайтом телеканала KUTV обвинительным документам, мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что "отправил письма из расположенного рядом с его домом почтового отделения в районе 24 сентября 2018 года". Обвиняемый сообщил следователям, что поместил касторовое семя в каждый конверт, а "также проинформировал, что отправил письма с аналогичным содержимым генпрокурору США Джеффу Сешнсу, королеве Англии и российскому президенту Владимиру Путину", — говорится в документах обвинения. По признанию мужчины, он хотел "оставить послание", однако не пояснил, что имеет в виду.
Обвиняемый рассказал следователям, что приобрел около ста касторовых семян в интернете. Как свидетельствуют документы суда, токсичное вещество рицин содержится в касторовых семенах.
"Его извлечение из них сравнительно легко и не требует технических знаний", — говорится в обвинительном заключении.
Согласно информации из открытых источников, приём внутрь касторовых семян может вызывать энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть через 5—7 дней.
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