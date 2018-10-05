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Американец признался в покушении на Путина
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Американский военный пытался отравить Путина 

Рамблер + ещё 6 4 часа назад
Бывший военнослужащий США, направивший письма с рицином в Белый дом и Пентагон, признался также, что отправил аналогичные послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II. Об этом сообщает РИА Новости.
39-летний бывший военный Уилльям Клайд Аллэн Третий, задержанный за рассылку писем с ядом, уже дал признательные показания. В них он заявил, что отправлял письма с касторовыми семенами из расположенного рядом с его домом почтового отделения 24 сентября 2018 года.
Адресатами экс-военного были президент США Дональд Трамп, глава Пентагона Джеймс Мэттис, руководитель военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон, сенатор Тед Круз, а также генпрокурор США Джефф Сешнс, королева Англии и российский президент Владимир Путин.
По признанию Аллэна, он «хотел оставить послание». Мужчине предъявлены обвинения по пяти пунктам, в случае обвинительного приговора он может провести несколько десятков лет в тюрьме.
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