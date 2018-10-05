Американец признался в покушении на Путина

Американский военный пытался отравить Путина

39-летний бывший военный Уилльям Клайд Аллэн Третий, задержанный за рассылку писем с ядом, уже дал признательные показания. В них он заявил, что отправлял письма с касторовыми семенами из расположенного рядом с его домом почтового отделения 24 сентября 2018 года.

По признанию Аллэна, он «хотел оставить послание». Мужчине предъявлены обвинения по пяти пунктам, в случае обвинительного приговора он может провести несколько десятков лет в тюрьме.