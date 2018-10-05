В Европе обеспокоились действиями РФ в Сирии

МИД сообщает «Газета.ру». Франции выразил обеспокоенность в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию

«В контексте напряженности в регионе поставка такого оборудования со стороны России способствует сохранению риска военной эскалации и отдаляют перспективы политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении на сайте французского МИД.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что решение о поставке было принято через несколько дней после инцидента с крушением самолета Ил-20, «вызванного сирийской противовоздушной обороной».