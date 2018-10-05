«Страшная аббревиатура»: как на Западе развивают тему о кибератаках «сотрудников ГРУ»

Западные страны обвиняют Россию в попытке организовать кибератаки в США , Европе и Канаде . За якобы осуществлённые кибервзломы швейцарской химлаборатории, спортивных организаций и ОЗХО ответственны семь российских граждан, уверены в Вашингтоне. Между тем политологи считают, что подобные обвинения — скоординированная кампания, цель которой — помешать Москве и Вашингтону наладить отношения. Бывший аналитик сената США по вопросам внешней политики Джеймс Джатрас в беседе с RT отметил, что в адрес России «сыплются обвинения во всех грехах, какие только можно представить»: применение химоружия, вмешательство в выборы, причастность к допинговым скандалам. Эксперты подчёркивают, что для большего эффекта виновными в этих деяниях называют неких «сотрудников ГРУ » — разведывательного управления, не существующего с 2010 года.

В западных странах прокатилась волна новых обвинений в «злонамеренной деятельности» в адрес России. Свежая порция обвинений связана с якобы организованной «сотрудниками ГРУ» киберататкой на ОЗХО.

Участниками киберскандала против России, помимо США, стали Нидерланды Великобритания . Позже к ним присоединилась Германия . Официальные лица из этих стран в унисон утверждают, что «российский кибершпионаж» — это вопиющее нарушение международного права и нескольких пунктов уголовного законодательства США.

«Если русские будут нарушать международное право таким образом, их изобличат. Российскому правительству следует понимать, что его действия будут обличены и повлекут за собой последствия», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

При этом глава британского внешнеполитического ведомства не преминул упомянуть, что в отношении Москвы могут быть введены дополнительные санкции.

«Безоговорочно осудили данную атаку» Североатлантический союз и ЕС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ответ на предоставленные голландским правительством некие данные намерен усилить кибербезопасность и призвал РФ «отказаться от безрассудной модели поведения».

Белый шум

Бывший аналитик сената США по вопросам внешней политики Джим Джатрас назвал обвинения в адрес России «скоординированной атакой», которая преследует намеченную цель..

«Мне кажется, новая череда обвинений в её (России. — RT) адрес преследует определённую цель. Так вот, цель в данном случае — помешать какому бы то ни было сближению Москвы и Вашингтона, которое Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обозначал как желаемое», — считает Джим Джатрас.

Поэтому, считает эксперт, в адрес России «сыплются обвинения во всех грехах, какие только можно представить»: применение химоружия, вмешательство в выборы, причастность к допинговым скандалам и прочее.

В том, что кампания против России готовилась тщательно и долго, уверен и политолог Михаил Синельников-Оришак. Иначе, считает эксперт, трудно предложить, почему апрельские события в Нидерландах с высылкой россиян обнародовали только сейчас.

«Это просто связано с тем, что через несколько дней начнётся заседание ОЗХО и нужно было нанести удар по России, дискредитировать её. Целепологание отсутствует везде, начиная с пресловутого отравления Скрипалей, когда главные вопросы «зачем?» и «почему именно пред началом Чемпионата?» замалчивались или забрасывались какими-то подробностями. Создаётся белый шум», — сказал эксперт.

«Модное сочетание букв ГРУ»

Раньше для описания «злонамеренных действий» РФ использовались лишь туманные формулировки вроде «российских хакеров», «агентов». Теперь можно назвать конкретное ведомство, ответственное за беды последних лет — это «ГРУ». Так, по информации ФБР , за чередой кибервзломов стоят несколько «офицеров ГРУ», осуществляющих на протяжении нескольких лет преступную деятельность против международных организаций. Обнародованы и имена причастных к этим преступлениям.

Согласно озвученным обвинениям, группа россиян численностью 16 человек времени даром не теряла — на её счету попытка получить доступ к файлам дела о крушении малазийского боинга, кибератаки на мировые антидопинговые агентства от Канады до Бразилии, а также вмешательство в выборы американского президента в 2016 году.

По мнению профессора НИУ-ВШЭ, доктора юридических наук Александр Домрина, заявления о «российском шпионаже», кибератаках и «сотрудниках ГРУ» можно сравнить с повторяющимися событиями фильма «День сурка».

«Был такой замечательный фильм «День сурка», когда день повторяется опять и опять. Так вот, этот термин стал символом монотонного, неинтересного, повторяющегося действия. С ним можно сравнить заявления о «ГРУшниках», о кибератаках или санкциях. Был бы повод», — считает эксперт.

Поскольку советский КГБ уже в прошлом, назрела необходимость обновить образ врага, считает и Михаил Синельников-Оришак.

«Страшная аббревиатура «KGB» потерялась, в ходу новая модная штучка-сочетание страшных букв ГРУ. История близка к своему апогею. Дальше над этим потоком обвинений можно будет только смеяться. И смеяться не только в России, но и на Западе. Уже у многих вызывает недоумение эта история, не вяжутся концы с концами», — добавил политолог.

«Разрушение базовых принципов»

США и страны западной демократии в течение продолжительного времени указывали, что презумпция невиновности — краеугольный камень правого государства, подчеркнул Александр Домрин

«Сейчас эта презумпция невиновности, как в деле Скрипалей, так и с сообщениями о кибератаках, задвигается на задний план. Это разрушение базовых принципов западных государств. Если конечно когда-то эти принципы существовали, а не были элементом пропаганды со стороны Запада», — заметил эксперт.

Домрин считает, что обвинения в адрес России выдвинули представители оппозиции Дональда Трампа в целях целенаправленного ухудшения отношений с Москвой.

«После встречи с Владимиром Путиным была пресс-конференция Трампа, когда он сказал, что если между странами и были проблемы, то они закончились 4 часа назад после встречи с российским президентом. Те благие намерения Трампа, в том числе в направлении нормализации отношений с Россией, которые до сих пор остаются нереализованными, это не его вина, а его беда. Полагаться на какие-то теплые слова Трампа и надеяться, что ими он переломит позиции вашингтонской администрации, будет наивно», — считает профессор НИУ-ВШЭ.

Поэтому, убеждён Домрин, обвинения России в кибератаках «одновременно направлены как против России, так и против Трампа».