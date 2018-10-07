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«Никакое оно не Черное»: море удивило Берлускони
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Берлускони раскрыл «очередную ложь» о России и Черном море 

Газета.Ru + ещё 36 2 часа назад
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал на день рождения президента России Владимира Путина. С именинником итальянского политика связывают давние дружеские отношения, он уже не раз приезжал в Россию по приглашению Путина. По дороге Берлускони «раскрыл распространенную „ложь“ — что Черное море на самом деле не черное, а насыщенно-голубого цвета.
Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони „раскрыл очередную ложь“ о России. В своем инстаграме бывший экс-премьер опубликовал свою фотографию, на которой он в темно-синем костюме стоит на фоне пышных пальм, указывая рукой в сторону моря.
»Черное море — никакое не черное, а чудесного насыщенно-голубого цвета», — подивился Берлускони.
Ранее он прилетел в Россию по приглашению президента Владимира Путина, отмечающего в воскресенье, 7 октября, свой 66-й день рождения. Сильвио Берлускони — давний друг российского лидера, и не раз приезжал в гости к Путину — и в Крым, и на Алтай.
Ранее итальянский политик заявил, что собирается обсудить с российским президентом «важные международные вопросы». Об этом он также сообщил в инстаграме, опубликовав фотографию, на которой сидит в лучах солнца, пробивающихся через иллюминаторы самолета, и работает с документами.
Берлускони, по собственному признанию, не особо активно использует мобильный телефон, но в последнее время его активность в соцсетях возросла — к примеру, последний «крымский» пост набрал порядка 1,5 тыс. комментариев.
В прошлом году Берлускони прислал Путину на 65-летний юбилей постельный набор, на который дизайнер нанес изображение Путина и Берлускони, пожимающих друг другу руки.
Экс-премьер-министр Италии и сам отмечал свой день рождения совсем недавно — 29 сентября — ему стукнуло 82 года. Тогда Берлускони в своем фейсбуке заявил, что получил поздравления от президента России Владимира Путина.
«Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенные. Спасибо, grazie!» — обратился к российскому другу Берлускони, при этом «спасибо» он написал по-русски.
Незадолго до этого он вспомнил, как раньше приезжал в Крым. «Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениям», — сказал Берлускони, добавив, что Крым — самый красивый, по его мнению, регион Российской Федерации.
До своего ухода с поста премьер-министра Италии Сильвио Берлускони был «звездой» политического поля Италии. При этом его стиль, гротескную манеру общения, развязность и грубость часто сравнивают с политическим стилем Дональда Трампа. Пост премьера Берлускони покинул раньше срока из-за скандалов вокруг его ухода от налогов, секс-вечеринок и подкупом должностных лиц.
Берлускони также стал самым высокопоставленным из всех бывших глав мировых государств, посетивших послуостров Крым после того, как он вошел в состав России — по итогам общенародного референдума в 2014 году.
Президент России Владимир Путин празднует свой день рождения в кругу семьи и друзей, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Лидеры стран со всего мира также поздравляют российского президента Владимира Путина с днем рождения. В сообщении Кремля говорится, что на имя Путина приходят многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей различных международных организаций.
Ряд лидеров лично позвонили российскому президенту по телефону. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Белоруссии — Александр Лукашенко и президент Сербии Александар Вучич. Кроме того, Путина лично поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Российский глава известен как любитель скромного отдыха — чаще всего на природе. За пару недель до своего дня рождения, Путин «с кратким отдыхом» остановился в Хакасии, проведя субботний день в тайге.
В августе текущего года президент России провел несколько выходных дней в Туве, где в компании министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы республики Шолбана Кара-оола и руководителя Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева собирал грибы и ягоды, гулял по горам и сплавлялся на лодке по реке.
На кадрах видеозаписи с отдыха президента показано, как Путин, спускаясь с горы, присел на сваленное дерево отдышаться и сказал: «Вот это да! Сказочный лес». Также видно, как Путин собирает лесную ягоду и с большим аппетитом ею лакомится.
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