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Берлускони раскрыл тайну Черного моря
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Берлускони раскрыл тайну Черного моря 

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, приехавший в Россию, раскрыл тайну Черного моря. Об этом говорится на его страницах в Facebook и Instagram.
«Я обнаружил еще одну распространенную "ложь". Черное море — не черное, а невероятно прекрасного синего цвета», — отмечается в сообщениях.
Берлускони приехал в Россию на день рождения президента страны Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 66 лет. Ранее он писал, что при поздравлении своего друга «воспользуется возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы».
В прошлом году Берлускони подарил Путину на 65-летие покрывало, на котором политики изображены на фоне популярных достопримечательностей столиц двух стран — собора Василия Блаженного в Москве и Колизея в Риме.
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