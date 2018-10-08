Берлускони раскрыл тайну Черного моря

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони , приехавший в Россию , раскрыл тайну Черного моря. Об этом говорится на его страницах в Facebook и Instagram.

«Я обнаружил еще одну распространенную "ложь". Черное море — не черное, а невероятно прекрасного синего цвета», — отмечается в сообщениях.

Берлускони приехал в Россию на день рождения президента страны Владимира Путина , которому 7 октября исполнилось 66 лет. Ранее он писал, что при поздравлении своего друга «воспользуется возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы».

В прошлом году Берлускони подарил Путину на 65-летие покрывало, на котором политики изображены на фоне популярных достопримечательностей столиц двух стран — собора Василия Блаженного в Москве и Колизея в Риме.