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Bellingcat готовит новую «сенсацию»
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Bellingcat готовит новую «сенсацию», на этот раз про Петрова 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Bellingcat готова объявить настоящие имя и фамилию Александра Петрова, которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей. Как пишет таблоид Daily Mirror, информация будет обнародована 9 октября около 14:30-15:00 во время заседания британского парламента.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. По версии британских властей, за этим стоит российская разведка. Москва категорически отвергает все обвинения.
Полиция имена подозреваемых — это якобы сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat и The Insider заявили, что подлинное имя Боширова — Анатолий Чепига, он полковник и Герой России. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении человека с такой фамилией. А бывший командир Чепиги в ДВОКУ сказал, что у него действительно был курсант с такой фамилией, но его не готовили для агентурных мероприятий. "Информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией", — заявил он.
Также в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Якобы еще один сотрудник ГРУ заранее приехал в Солсбери, чтобы составить план атаки.
Между тем президент России Владимир Путин надеется, что история с делом Скрипалей скоро закончится, и "чем быстрее, тем лучше". По его мнению, очередной шпионский скандал искусственно раздувается. Путин считает бредом версию британских властей, подчеркивая, что "никому не нужно" было травить Скрипаля. "Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли?" — спросил он.
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