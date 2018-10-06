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Британским разведчикам разрешили убивать и насиловать
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Британским разведчикам разрешили пытать, убивать и насиловать во благо родины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
На заседании в Верховном суде Великобритании стало известно, что агентам и информаторам Службы безопасности (MI5) тайно разрешали совершать преступления на территории страны на протяжении почти 30 лет, пишет The Times.
Политика секретности могла разрешать агентам MI5 участвовать в «убийствах, пытках, сексуальных домогательствах или других серьезных преступных деяниях», если разведчики считали, что это не противоречит общественным интересам, передает содержание статьи британского издания «ИноТВ».
В статье говорится, что санкционирование уголовных преступлений впервые признали в британском суде после заявления союза правозащитников о незаконности такой политики. В союзе сказали, что разрешение на преступления может привести к нарушению основных прав человека — например, запрету на применение пыток.
«Это тот случай, когда службы могут самостоятельно наделить себя иммунитетом от уголовного законодательства», — заявил адвокат союза правозащитников Бен Джаффи.
По его словам, такая политика «так или иначе» действует с 1990-х годов.
Свежие подробности по поводу политики санкционирования всплыли на слушании по делу, возбужденному правозащитными организациями из Лондона и Северной Ирландии, отмечается в статье.
«Мы хотим знать, существует ли правительственная политика, позволяющая агентам MI5 безнаказанно совершать серьезные преступления, такие как пытки и убийства. Хотя наши разведывательные службы играют важную роль в обеспечении безопасности этой страны, из этого не следует, что агенты могут иметь право нарушать закон без ограничений», — считает глава правозащитной организации Reprieve Майя Фоа.
По ее мнению, если такая правительственная позиция на самом деле существует, общественность и парламент должны о ней знать и иметь возможность ее публично контролировать.
Разведывательные агентства, МИД и МВД Британии утверждают, что детали политики не могут сообщаться публично по соображениям национальной безопасности, говорится в статье.
В апреле в Британии собрались расширить полномочия MI5. Ранее правоохранительные органы Великобритании неоднократно жаловались на недостаток служебных полномочий.
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