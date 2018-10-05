Ответ США на с-300, трагедия маршрутки-убийцы и другие события дня

Запад нашел повод для новых санкций против России
Запад искал и нашел повод для новых санкций против России, заявил «Коммерсанту» ветеран разведки Петр Суслов.
Министерство финансов рассматривает варианты директивных решений для перевода госкомпаний на расчеты в рублях. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает РИА «Новости».
Россиян удивила комната Путина
Россиян удивила комната, в которой во время учебы в Академии внешней разведки жил президент России Владимир Путин.
МиГ-29 разбился в Подмосковье
Истребитель МиГ-29 рухнул неподалеку от подмосковного Егорьевска. Об этом РИА Новости сообщил собеседник в силовых структурах.
Страшная авария в Тверской области
На трассе Тверь — Ржев маршрутка Ford вылетела на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом ЛиАЗ.
Южная Корея закрыла порты для России
Южная Корея запретила судам владивостокской компании «Гудзон» заходить в порты страны. Об этом рассказал гендиректор фирмы Геннадий Кононенко, сообщает «Коммерсантъ».
США анонсировали ответ на С-300 в Сирии
Вашингтон в связи с поставками Россией Сирии ЗРК С-300 решил передать Израилю дополнительные новейшие истребители пятого поколения F-35.
Россия оплатит долги СССР
globallookpress.com
Россия не станет обжаловать решение Европейского суда по правам человека по делу о невыполнении обязательств по облигациям СССР 1982 года, поскольку суд согласился с позицией Минюста РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Президент Интерпола загадочно пропал
Франция расследует исчезновение главы Интерпола Мэн Хунвэя,
который перестал выходить на связь с 29 сентября, что совпало с началом его визита в Китай.
В "Анжи" начался бунт
Терпению футболистов клуба "Анжи" настал конец. 23 игрока направили ультиматум гендиректору клуба, сообщает Sport24.
Сенцов прекратил голодовку
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по статье "терроризм", прекратил голодовку.
Windows 10 начала удалять файлы пользователей
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Операционная система Windows начала удалять файлы с компьютеров в ходе обновления. Об этом пишет портал MSPoweruser.