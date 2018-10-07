В странных танцах Мэй обвинили русских хакеров

В Британии пошутили о «взломе» Мэй российскими хакерами

На фоне разгоревшегося «шпионского скандала» все чаще высказывают опасения, что премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «взломали и перепрограммировали на исполнение дурацких танцев», пишет британский сатирический портал News Thump.

Танец Мэй привлек внимание общественности во время ее поездки в Южную Африку . Позже на съезде Консервативной партии она «выплыла на сцену, как пьяный дядя во время танцев на свадьбе», передает RT со ссылкой News Thump.

Некий «эксперт по безопасности» Саймон Уильямс сообщил изданию, что не может представить, из-за чего человек будет добровольно так двигаться.

«Поэтому я бы предположил, что она делает это не по своей воле, что ведет нас к ужасающему возможному объяснению, что русские хакнули премьер-министра», — сказал он.

В News Thump гадают, что дальше заставят делать Мэй ее возможные «взломщики». «Эксперт» предположил, что танцы будут усложняться, и она может, например, выбить кому-нибудь глаз, если ее «запрограммируют» на брейк-данс.

«Или, не дай бог, они перейдут от танцев к пению или даже рэпу. Даже подумать страшно. В худшем из случаев они пойдут дальше песен и танцев и перепрограммируют ее, чтобы она устроила такой цирк из переговоров по брекситу, что Британии придется еще целое поколение разгребать дипломатические и экономические последствия. Но я не думаю, что даже русские жестоки настолько, чтобы обречь на такое другую страну», — сказал Уильямс.

В пятницу медиаменеджер Михаил Козырев писал, что в британских СМИ тиражируется версия о «взломе» Мэй.

Напомним, Тереза Мэй несколько раз публично танцевала. В октябре она станцевала перед выступлением на съезде Консервативной партии под песню Dancing Queen группы ABBA.

В августе пользователи Сети обсуждали танец Мэй в кенийской столице Найроби, а также ее «танец робота» в ЮАР.