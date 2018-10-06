Саудовская Аравия отказалась платить США за защиту

Саудовская Аравия отказала на требование Трампа платить США

Саудовский принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что ответил отказом на призыв Дональда Трампа платить за безопасность страны.

"Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно", — цитирует принца Bloomberg.

Эр-Рияд намеревается закупить еще американского вооружения на 400 миллиардов долларов.

Ранее глава США заявил, что король Саудовской Аравии не сможет и двух недель продержаться без американской защиты, а посему ему придется "заплатить Соединенным Штатам за безопасность". Мухаммед бен Сальман напомнил в ответ, что Саудовская Аравия существует с 1744 года и на 30 лет старше Соединенных Штатов, и усомнился, что в ближайшее время стране может что-то угрожать.

Наследник престола отметил, что, в целом, ему нравится работать с Трампом. А данный инцидент он назвал непониманием.

"Любой друг может говорить хорошие вещи и плохие вещи", — заявил бен Салман.

Между тем две недели назад в Москве начались переговоры по вопросу приобретения Саудовской Аравией российских систем ПВО дальнего радиуса действия С-400 "Триумф". Условия контракта обсуждаются дипломатами двух стран.