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Вучич рассказал о темах переговоров с Путиным
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Вучич рассказал о темах переговоров с Путиным 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о темах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
«Мы обсудили важные аспекты политической ситуации на Западных Балканах, а также в юго-восточной Европе в целом. Также мы обсудили некоторые вопросы российско-сербских отношений в политической и экономической сферах», — уточнил он.
При этом Вучич подчеркнул, что Сербия всегда получала поддержку со стороны России.
«В наиболее серьёзных ситуациях, с точки зрения политики, мы всегда получали помощь и одобрение», — добавил он.
По словам президента, российская сторона выразила поддержку территориальной целостности Сербии, что, как уточнил Вучич, затрагивает интересы не только Белграда, но и многих европейских государств, принимая во внимание односторонние действия некоторых иностранных партнёров.
Вучич и Путин 2 октября провели переговоры в Москве. Центральной темой встречи была ситуация в Косове.
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