«Народу нравится зрада». В Сети высмеяли селфи украинского депутата

"Рекорд. В зале девять человек. Пятница", — написал Каплин.

Подписчиков парламентария возмутила подобная ситуация. Под постом появилось много язвительных комментариев.

"Не человек, а депутатов", — поправили нардепа.

"Зачем работать? Пусть работают рабы! В стране же все ок. Заниматься нечем. Молодца", — написала Наталья Селиверстова

"Уехали поздравлять учителей", — попыталась угадать причину отсутствия депутатов одна из подписчиц.

"Может пока никого нет, что-то хорошее принять?" — предложили в комментариях.

"Дармоеды, научились бы работать, "Титаник" тонет", — отметил Владимир Федоров.

"Если народ сидит по домам и квартирам, значит его это устраивает. Молчат, значит народу нравится эта "зрада". Удачи", — написала Вета Низовец.