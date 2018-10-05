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В Сети высмеяли селфи украинского депутата
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«Народу нравится зрада». В Сети высмеяли селфи украинского депутата 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Сергей Каплин опубликовал у себя в Facebook селфи на фоне пустого зала заседания украинского парламента.
"Рекорд. В зале девять человек. Пятница", — написал Каплин.
Подписчиков парламентария возмутила подобная ситуация. Под постом появилось много язвительных комментариев.
"Не человек, а депутатов", — поправили нардепа.
"Зачем работать? Пусть работают рабы! В стране же все ок. Заниматься нечем. Молодца", — написала Наталья Селиверстова.
"Уехали поздравлять учителей", — попыталась угадать причину отсутствия депутатов одна из подписчиц.
"Может пока никого нет, что-то хорошее принять?" — предложили в комментариях.
"Дармоеды, научились бы работать, "Титаник" тонет", — отметил Владимир Федоров.
"Если народ сидит по домам и квартирам, значит его это устраивает. Молчат, значит народу нравится эта "зрада". Удачи", — написала Вета Низовец.
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