Лукашенко: белорусы «вымирают как мужики»

Лукашенко заявил, что белорусы «вымирают как мужики»

Белорусы вымирают как мужики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , комментируя слишком большой процент освобожденных от срочной службы в армии.

Лукашенко отметил, что в настоящее время 80 процентов тех, кто должен служить, находятся "в отсрочке" на законном основании, и это, по его словам, не нормально. В случае военного конфликта многие просто не смогут воспользоваться розданным оружием. Президент пообещал подумать над тем, как научить белорусских мужчин "защитить хотя бы себя и свою семью", не говоря уж о Родине.

Президент Белоруссии также раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию, назвав его "дурью, взятой с Запада", передает "Интерфакс" . Лукашенко считает, что белорусам следует исходить из славянский традиций и собственного жизненного опыта. Что же касается западных тенденций, там, по словам президента, "скоро семей не будет мужик на мужике женится или замуж выходит, детей некому рожать".

Противодействием домашнему насилию следует заниматься не МВД , а местной власти, общественным организациям, правительству и президентской администрации

Лукашенко отметил, что не является сторонником наказания детей, но иногда этого не избежать. Глава государства признался, что его старший сын "часто получал", и средний, наблюдая это, "ровненько стоял рядом". Младший же наказания не заслуживал.

Президент заявил, что вместо отдельного закона о домашнем насилии, возможно, будут изменения в существующем законодательстве.