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Сменился глава ЦИК Украины
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Сменился глава ЦИК Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Обновленный состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины избрал на место председателя Татьяну Слипачук, сообщает пресс-служба ЦИК.
«По итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук», — говорится в сообщении ЦИК.
Также на заседании по предложению Слипачук были выбраны зампреды и секретарь ЦИК. Зампредами стали Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем — Наталия Бернацкая.
В сентябре Верховная рада обновила состав ЦИК, увеличила число ее членов с 15 до 17 человек, передает ТАСС.
В обновленную ЦИК вошли шесть представителей фракции «Блок Петра Порошенко», три — от парламентской коалиции «Народный фронт», по одному кандидату — от партии «Возрождение» и депутатской группы «Воля народа», «Самопомощь», Радикальной партии, по одному — от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Оппозиционного блока». Одно место досталось беспартийному, одно — вакантно.
Напомним, в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы.
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