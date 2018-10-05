Киев связал заявления Лукашенко с российскими деньгами

«Мы ежемесячно обмениваемся отчетами с белорусами. Был и разговор первого заместителя ведомства Василия Серватюка с первым заместителем пограничного ведомства Беларуси, во время которого тот заверил, что никаких фактов относительно перемещения оружия у них нет. И задержание, которое состоялось в Гомельской области на квартире у белоруса (в начале сентября в регионе был задержан начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонид Штейн, при обыске у него обнаружили 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки — прим. «Ленты.ру»), где нашли оружие, никакого отношения к границе не имеет», — сказал Цигикал.

Также он подчеркнул, что не может прокомментировать заявление Лукашенко, в котором президент Белоруссии распорядился укрепить границу с Украиной.

«Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — сказал Лукашенко в конце сентября.

При этом Цигикал рассказал, что обладает информацией о «большом денежном транше» в Белоруссию из России.

«Возможно, это повлияло на политические заявления», — предположил он.

21 сентября белорусский лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность предоставления Минску кредита на сумму миллиард долларов.

Глава украинской Госпогранслужбы добавил, что намерения Минска увеличить количество пограничников соответствует нынешнему времени. «На сегодняшний день мы тоже увеличиваем количество наших подразделений на границе, это связано с новой тактикой, которую ведет ГПСУ», — указал он Цигикал и объяснил, что в настоящее время подразделения Госпогранслужбы находятся ближе к границе и и охраняют участки в 20 километров, а не в 100 километров, как было ранее.