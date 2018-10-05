Макрон посоветовал «не ныть» обеспокоенной пенсией женщине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал женщину, которая обеспокоилась возможным сокращением пенсии, не жаловаться. Об этом сообщает Politico.

Французский президент решил привести исторический пример в разговоре с обеспокоенной пенсионеркой. По его словам, внук генерала Шарля де Голля рассказал ему, что тот жил по принципу "Можете говорить что угодно, но единственная вещь, которую вы не можете себе позволить, — это жаловаться".

"Думаю, генерал придерживался хорошего принципа. Страна была бы другим местом, если бы все было так. Мы не осознаем, насколько нам повезло", — сказал Макрон пенсионерке.

Ранее сообщалось, что французов разозлила фотосессия Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами.