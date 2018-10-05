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Макрон посоветовал не ныть обеспокоенной пенсией женщине
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Макрон посоветовал «не ныть» обеспокоенной пенсией женщине 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал женщину, которая обеспокоилась возможным сокращением пенсии, не жаловаться. Об этом сообщает Politico.
Французский президент решил привести исторический пример в разговоре с обеспокоенной пенсионеркой. По его словам, внук генерала Шарля де Голля рассказал ему, что тот жил по принципу "Можете говорить что угодно, но единственная вещь, которую вы не можете себе позволить, — это жаловаться".
"Думаю, генерал придерживался хорошего принципа. Страна была бы другим местом, если бы все было так. Мы не осознаем, насколько нам повезло", — сказал Макрон пенсионерке.
Ранее сообщалось, что французов разозлила фотосессия Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами.
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