Германия поверила обвинениям против России

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия доверяет заявлениям Нидерландов и Великобритании о попытках кибератак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), к которым якобы причастна российская сторона. Об этом пишет FAZ.
По словам Зайберта, оценка Германии основывается на собственной фактической базе и источниках.
"Мы как правительство ФРГ с полным доверием относимся к оценкам британских и нидерландских властей", -сказал Зайберт.
Он добавил, что у правительства Германии нет сомнений, что за компанией АРТ28 стоит военная разведка России.
Ранее министерство иностранных дел Франции выразило солидарность странам-союзникам, которые предположительно пострадали от российских кибератак.