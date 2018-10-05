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Германия поверила обвинениям против России
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Германия поверила обвинениям в кибератаках против России 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия доверяет заявлениям Нидерландов и Великобритании о попытках кибератак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), к которым якобы причастна российская сторона. Об этом пишет FAZ.
По словам Зайберта, оценка Германии основывается на собственной фактической базе и источниках.
"Мы как правительство ФРГ с полным доверием относимся к оценкам британских и нидерландских властей", -сказал Зайберт.
Он добавил, что у правительства Германии нет сомнений, что за компанией АРТ28 стоит военная разведка России.
Ранее министерство иностранных дел Франции выразило солидарность странам-союзникам, которые предположительно пострадали от российских кибератак.
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