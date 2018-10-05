Германия поверила обвинениям против России

Германия поверила обвинениям в кибератаках против России

По словам Зайберта, оценка Германии основывается на собственной фактической базе и источниках.

"Мы как правительство ФРГ с полным доверием относимся к оценкам британских и нидерландских властей", -сказал Зайберт.

Он добавил, что у правительства Германии нет сомнений, что за компанией АРТ28 стоит военная разведка России.

Ранее министерство иностранных дел Франции выразило солидарность странам-союзникам, которые предположительно пострадали от российских кибератак.