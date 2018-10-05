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Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
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Телеведущая выпала из кадра, поскользнувшись на полу студии 

Ридус 1 час назад
Телеведущая утренней программы «Good Morning Britain» Балвиндер Сидху, намереваясь рассказать зрителям последние новости, упала во время прямого эфира.
Девушка на несколько секунд исчезла из кадра, а ее коллеги не смогли сдержать смех. Один из работников студии помог журналистке подняться на ноги.
Позже Ситху сообщила, что с ней все в порядке, «помимо ушибленного эго».
«Я рада, что наполнила позитивом ваши дома», — рассказала героиня ролика.
Недавно 6-летний сын телеведущей американского телешоу E! News Джулианы Ранчич сорвал эфир.
Ридус: последние новости
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