Телеведущая оконфузилась в прямом эфире

Телеведущая выпала из кадра, поскользнувшись на полу студии

Телеведущая утренней программы «Good Morning Britain» Балвиндер Сидху, намереваясь рассказать зрителям последние новости, упала во время прямого эфира.

Девушка на несколько секунд исчезла из кадра, а ее коллеги не смогли сдержать смех. Один из работников студии помог журналистке подняться на ноги.

Позже Ситху сообщила, что с ней все в порядке, «помимо ушибленного эго».

«Я рада, что наполнила позитивом ваши дома», — рассказала героиня ролика.

Недавно 6-летний сын телеведущей американского телешоу E! News Джулианы Ранчич сорвал эфир.