Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги

Трампа высмеяли за прилипшую к ботинку бумагу

В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп , поднимается по трапу самолета с прилипшей к ботинку бумажкой.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Трамп наступал на обрывок туалетной бумаги в уборной, торопился на самолет и ничего не заметил.

Некоторые комментаторы предложили другие версии.

«Это шифровка из кремля», — написал @SmithAndVVesson (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Агент ГРУ Скотч», — предположил @zav_hoz_rus.

«Украина пристала…» — заявил @ykondrat.

Ранее интернет-пользователи высмеивали американского президента из-за незнания патриотических песен. В Сети появился ролик, на котором Трамп поет национальный гимн «Знамя, усыпанное звездами», запинаясь и невпопад двигая губами.

Позже американский лидер забыл слова песни «Боже, благослови Америку». Ему удалось пропеть только две строчки, а затем глава государства попытался открывать рот под пение хора.