Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги

В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп, поднимается по трапу самолета с прилипшей к ботинку бумажкой.
Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Трамп наступал на обрывок туалетной бумаги в уборной, торопился на самолет и ничего не заметил.
Некоторые комментаторы предложили другие версии.
«Это шифровка из кремля», — написал @SmithAndVVesson (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Агент ГРУ Скотч», — предположил @zav_hoz_rus.
«Украина пристала…» — заявил @ykondrat.
Ранее интернет-пользователи высмеивали американского президента из-за незнания патриотических песен. В Сети появился ролик, на котором Трамп поет национальный гимн «Знамя, усыпанное звездами», запинаясь и невпопад двигая губами.
Позже американский лидер забыл слова песни «Боже, благослови Америку». Ему удалось пропеть только две строчки, а затем глава государства попытался открывать рот под пение хора.