Ещё
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа высмеяли за прилипшую к ботинку бумагу 

Рамблер + ещё 32 3 часа назад
В Сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп, поднимается по трапу самолета с прилипшей к ботинку бумажкой.
Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Трамп наступал на обрывок туалетной бумаги в уборной, торопился на самолет и ничего не заметил.
Некоторые комментаторы предложили другие версии.
«Это шифровка из кремля», — написал @SmithAndVVesson (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Агент ГРУ Скотч», — предположил @zav_hoz_rus.
«Украина пристала…» — заявил @ykondrat.
Ранее интернет-пользователи высмеивали американского президента из-за незнания патриотических песен. В Сети появился ролик, на котором Трамп поет национальный гимн «Знамя, усыпанное звездами», запинаясь и невпопад двигая губами.
Позже американский лидер забыл слова песни «Боже, благослови Америку». Ему удалось пропеть только две строчки, а затем глава государства попытался открывать рот под пение хора.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России трагически погибли военнослужащие130
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП57
Германия поверила обвинениям против России69
Съедает рак: Юдашкин резко сдал26
Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир224
Видео
01:08
Назвавшая гостя идиотом ведущая «России-1» объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия поверила обвинениям против России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение