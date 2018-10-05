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Трамп оконфузился из-за прилипшей к обуви бумаги
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Трамп оконфузился из-за прилипшей к обуви бумаги 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не заметил во время подъема по трапу самолета кусок, предположительно, туалетной бумаги, который прилип к его левому ботинку, сообщило издание Huffington Post.
Инцидент произошел во время вылета американского лидера в город Рочестер, штат Миннесота.
Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.
Некоторые интернет-комментаторы указали на неуклюжесть президента.
Другие интернет-пользователи начали делать предположения, что это за клочок бумаги и как он попал на обувь.
"На обуви Трампа была не туалетная бумага. Это была Конституция", — предположил @mgallaghercomic.
"Интересно, как Хилари сумела прикрепить это к его обуви", — задумался @oreuz.
Нашлись и те, кто встал на защиту президента.
"Должно быть это очень неловко", — заметил @oreo_thins.
@MLCHZDK отметил, что никто даже не сказал ему о бумаге.
Поведение президента США на публике не раз привлекало на себя внимание. Ранее Трамп, вернувшись в Вашингтон из рабочей поездки, не справился с зонтом, вывернутым наизнанку порывом ветра.
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