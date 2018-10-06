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Лукашенко заявил о неуверенности в Путине
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Лукашенко назвал самую важную военную задачу Путина 

Lenta.ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: ТАСС
Независимость в производстве и модернизации оружия — самая важная задача для президента России Владимира Путина, считает его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе смотра образцов оружия и техники на полигоне в Ивацевичском районе Белоруссии, сообщается на сайте главы государства.
«Для президента России более важной проблемы нет, хотя им и так со времен Советского Союза наследство досталось немалое. Но для современного оружия они многое покупали. Сейчас вопрос номер один в России — уйти вообще от покупки импортного», — отметил Лукашенко, добавил, что его стране тоже нужно к этому стремиться.
Он назвал Россию единственным военным союзником, но усомнился, что может полностью на нее рассчитывать.
«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на сто процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра?» — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что необходимо иметь свое стрелковое оружие и технику для мобильных войск — то, что может производиться в Белоруссии. Кроме того, по словам Лукашенко, нужно модернизировать то вооружение, которое уже есть в армии.
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