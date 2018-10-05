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В американской Миннесоте «пьяные» птицы громят город
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В американской Миннесоте «пьяные» птицы громят город 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Robert Lachlan
Жители небольшого городка в американской Миннесоте жалуются на странное поведение птиц, которые съели много перезрелых ягод и ведут себя как "пьяные", сообщает радиостанция NPR.
В небольшом городке Гилберт участились инциденты, связанные со странным поведением птиц: они врезаются в окна зданий, летят на машины и ведут себя странно, сообщает радиостанция. В местную полицию поступило множество жалоб от местных жителей.
"Некоторые виды ягод, произрастающих в данной местности, созрели раньше обычного из-за ранних заморозков, что, в свою очередь, ускорило процесс созревания. Похоже, что некоторые птицы ведут себя как "пьяные" — говорится в заявлении начальника полиции города Гилберт Тая Течара. NPR добавляет, что пернатые плохо координируют свои движения, иногда они даже неспособны двигаться в определенном направлении.
В Университете штата Орегон отмечают, что в течение октября птицы могут вести себя неадекватно, как будто находясь под алкогольным опьянением из-за перезрелых ягод.
По словам Течара, в этом году ситуация с "нетрезвыми" птицами более серьезная. Он отметил, что "многие птицы не улетели на юг, поэтому это более распространено, чем в предыдущие годы".
В полиции отмечают, что причин вызывать экстренные службы нет — птицы скоро "протрезвеют".
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