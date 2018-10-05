Ещё
На Украине составили список врагов свободы слова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине составили список врагов свободы слова 

Газета.Ru + ещё 7 53 минуты назад
Фото: Reuters
Украинский телеканал "112 Украина" составил список "врагов свободы слова". В него вошли 229 депутатов Верховной рады, которые проголосовали за санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne.
Накануне в Раде рассматривали инициативу, по которой от СНБО потребуют ввести санкции против двух телеканалов. Причина заключается в том, что ими якобы управляют олигархи, которые лоббируют российские интересы.
"112 Украина" отмечает, что это может привести к прекращению вещания. В итоге "за" проголосовали 229 депутатов.
Телеканал также обратил внимание, что среди сторонников идеи были и кандидаты в президенты Украины, которые ранее высказывались о высокой роли свободной журналистики в стране. Среди них — лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Всего в Верховную раду входят 450 народных депутатов. Таким образом, решение наказать два телеканала поддержали более половины нардепов.
Газета.Ru: последние новости
Источник рассказал о вызове посла Нидерландов в МИД России Макрон посоветовал "не ныть" обеспокоенной пенсией женщине Трамп уличил "фейковые СМИ" в неверном толковании его отношений с КНДР и Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съедает рак: Юдашкин резко сдал20
Южная Корея закрыла порты для России52
США анонсировали ответ на С-300 в Сирии98
Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян267
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире9
Видео
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:49
Израиль «ответит» России в Грузии
Политика Конфликты
00:49
США анонсировали ответ на С-300 в Сирии
Армия Оружие
01:29
Блогера арестовали за попытку поговорить с мэром Сочи
Происшествия Общество
01:29
Сенцов прекратил голодовку
Общество
01:03
Отдавшая миллион храму Терешкова разозлила россиян
Общество
01:02
Россия продала С-400
Армия Оружие
00:19
Пугачеву и Галкина разоряет замок
Шоу-бизнес
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
00:15
МиГ-29 разбился в Подмосковье
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение