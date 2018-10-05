На Украине составили список врагов свободы слова

Украинский телеканал "112 Украина " составил список "врагов свободы слова". В него вошли 229 депутатов Верховной рады , которые проголосовали за санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Накануне в Раде рассматривали инициативу, по которой от СНБО потребуют ввести санкции против двух телеканалов. Причина заключается в том, что ими якобы управляют олигархи, которые лоббируют российские интересы.

"112 Украина" отмечает, что это может привести к прекращению вещания. В итоге "за" проголосовали 229 депутатов.

Телеканал также обратил внимание, что среди сторонников идеи были и кандидаты в президенты Украины, которые ранее высказывались о высокой роли свободной журналистики в стране. Среди них — лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко

Всего в Верховную раду входят 450 народных депутатов. Таким образом, решение наказать два телеканала поддержали более половины нардепов.