Die Welt (ФРГ): Богатых русских в «Лондонграде» берут за горло

Тот, кто следит за нынешней ситуацией богатых русских в их любимом Лондоне, ставшем для них второй родиной, чувствует себя как бы перенесенным в начало всемирно известного романа «Анна Каренина», написанного Львом Толстым в 1878 году. «Все смешалось в доме Облонских» — так звучит не предвещающая ничего хорошего фраза, описывающая ситуацию в одном из русских дворянских домов.

В 2018 году все смешалось и в Лондонграде, как российская эмигрантская диаспора любит называть обжитые ею районы города. Все уже не так, как было раньше. Как было в лучшие времена, царившие тут еще несколько месяцев назад и которыми наслаждалось новое денежное дворянство России . Вдруг все перевернулось с ног на голову. И многие из русских лондонцев не знают, что с ними будет дальше.

Раньше других это коснулась Романа Абрамовича — вероятно, самого известного из них. Обладая состоянием, оценивающимся в 10,8 миллиардов долларов, он считается одним из самых богатых людей мира. Неожиданно у российского магната еврейского происхождения не получилось продлить визу в своем российском загранпаспорте у британских властей также просто, как раньше, и ему пришлось 28 мая этого года на частном самолете улететь в Тель-Авив. Вскоре уже с израильским паспортом ему удалось вернуться на какое-то время в Англию, которую он считает второй родиной. Ведь как-никак помимо многомиллионной недвижимости он владеет там футбольным клубом «Челси», в который закачал баснословные суммы, чтобы избавиться от имиджа российского олигарха-нувориша и быть принятым на Западе как желанный инвестор.

Сегодня ясно, что 51-летнего Абрамовича, главного акционера российского стального концерна «Евраз» , больше не хотят видеть на берегах Темзы. Участились слухи о том, что он хочет продать свой футбольный клуб. Так пару дней назад агентство «Блумберг» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Абрамович отклонил предложение продать клуб за 2,3 миллиарда долларов, потому что мечтает получить за него три миллиарда фунтов.

Россия отвергает обвинения

Официального подтверждения этому нет. Но в конце августа газета «Таймс» (The Times) написала, что руководство клуба обратилось к инвестиционному банку «Рейн Груп» (Raine Group) за консультацией относительно возможной сделки. В 2003 году Абрамович приобрел клуб за 140 миллионов фунтов. Удачной эту покупку назвать нельзя, если учесть многочисленные крупные вложения в клуб. Скорее это была страсть Абрамовича, от которой он до сих пор не избавился, поэтому продажа вряд ли будет добровольной.

Клин между Великобританий и русскими эмигрантами вбила политика — во всяком случае, в самом широком понимании. А если конкретно, то по сведениям британского правительства российский перебежчик, бывший сотрудник российских спецслужб и британский двойной агент Сергей Скрипаль , а также его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери ядовитым веществом группы «Новичок». Премьер-министр Тереза Мэй тут же обвинила Россию в том, что та или сама стояла за преступлением, или утратила контроль над хранилищами боевых химикатов.

Россия решительно отвергает все обвинения. Буквально на днях российский президент усугубил напряженность, назвав российского экс-агента Сергея Скрипаля предателем родины.

«Некоторые думают, что он чуть ли не правозащитник какой-то, — сказал Путин. — А он просто подонок, вот и все».

Еще до этого провокационного заявления Запад жестко отреагировал на отравление: многие государства выслали российских дипломатов, США ввели санкции и пригрозили, что в ноябре введут еще более жесткий пакет. А сама Великобритания помимо замораживания дипломатических отношений решила повнимательней присмотреться к россиянам, иммигрировавшим в Англию за прошедшие два десятилетия, а также к русским визитерам, постоянно приезжающим на берега Темзы.

Дело дошло до того, что даже традиционный бал русских дебютантов в отеле «Гросвенор Хауз» в Мэйфэр пришлось отменить — притом не только в этом году, но сразу и в следующем. Русские гости, в том числе и представители среднего класса, столкнулись с большими проблемами при оформлении британской визы, рассказала газете «Таймс» австрийская устроительница мероприятий Элизабет Смагин-Меллони (Elisabeth Smagin-Melloni), организующая подобные балы во многих городах мира. По ее словам, в течение года «ситуация во многом изменилась к худшему».

90 миллиардов фунтов «грязных денег»?

Среди живущих в Лондоне русских — а их по разным оценкам от 70 до 150 тысяч — основное внимание британских властей нацелено, конечно, на богачей. Как сообщают британские СМИ, прежде всего они перепроверяют так называемые инвестиционные визы (визы первой категории). В течение нескольких лет такие визы получили три тысячи иностранцев, каждый из которых в свою очередь инвестировал в Англию как минимум один миллион фунтов. Согласно сведениям правозащитной организации Transparency International, приблизительно четверть инвестиционных виз была выдана российским гражданам.

Вообще речь идет о больших деньгах. По последним официальным данным на конец 2017 года суммарный капитал русских в Великобритании оценивается в 22 миллиарда фунтов. А согласно парламентскому докладу под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», за прошедшие 20 лет из России на британскую территорию с учетом денег в оффшорах было переведено около 100 миллиардов фунтов. Газета «Файнэншл Таймс» (Financial Times) пишет о 90 миллиардов фунтов «грязных денег».

Трудно поверить, что британцы не хотят иметь эти деньги — ввели же они категорию инвестиционных виз, для того чтобы привлечь в страну как можно больше капитала. Но сейчас они поставили себе задачу выяснить, какие из депонированных тут капиталов происходят из сомнительных источников и могут быть отнесены к ближайшему окружению президента Владимира Путина . Как написано в парламентском докладе, нельзя закрывать глаза на «клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, отмывающих свои деньги через Лондон». Кремль посчитал эту акцию недружественной и назвал Великобританию лицемерной страной, потому что она сама содержит на своей территории оффшорные зоны для уклонения от уплаты налогов.

Если власти найдут доказательства каких-либо финансовых махинаций, то правительство будет вправе аннулировать в том числе и инвестиционные визы. И если уж оно не сможет отказать в продлении визы, то, как минимум, подвергнет ее сомнению или затянет оформление. Кроме того, оно сможет заморозить капиталы, чистое происхождение которых не сможет быть доказано. Все эти меры предусмотрены в законе о финансовых преступлениях (Criminal Finances Act), принятом в прошлом году.

То, что времена меняются и британско-российские отношения все более охлаждаются, стало проявляться еще за годы до скандала со Скрипалем. Не последнюю роль в этом сыграли действия России по время крымского кризиса, а также политика Москвы в Сирии. Так же как и тот факт, что Великобритания уже давно была готова принимать у себя российских оппозиционеров, а также впавших в немилость членов российского истеблишмента и предоставлять им политическое убежище. Лондон хочет защитить их от возможных нападений со стороны российских правителей. Один из примеров тому — Михаил Ходорковский , который, отбыв десять лет в российском заключении, сегодня живет в Великобритании и отсюда координирует действия оппозиции в России.

А вот такие как Абрамович, которые никогда не порывали с российской политической системой и даже считаются ее подручными, уже давно поняли, что ветер на острове для них начинает меняться. Не без причины Абрамович попытал счастья в Швейцарии, но, как стало известно, безрезультатно. Несколько дней назад миграционная служба кантона Вале сообщила, что он забрал оттуда свое поданное в 2016 году прошение на предоставление вида на жительство, потому что стало ясно, что власти его отклонят.

Кстати, причиной для скепсиса властей стала негативная оценка федеральной полиции Швейцарии, которая предупредила, что переезд Абрамовича в Швейцарию может повредить имиджу страны и даже создать угрозу общественной безопасности. Как сообщают швейцарские масс-медиа, полиция подозревает предпринимателя в отмывании денег и «предположительных контактах с преступными организациями». Адвокаты Абрамович эти обвинения отрицают.

Как бы то ни было, эмигрант-олигарх стал эмигрантом-кочевником. И согласно источникам агентства «Блумберг» начал реструктурировать свои заграничные активы из опасения, что те могут попасть под новые санкции США. Вероятно, многие российские магнаты в Лондоне последуют его примеру. Ведь все смешалось в Лондонграде.