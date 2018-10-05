«Китай хочет другого американского президента».

МИД Китая обвинил вице-президента США Пенса в клевете

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что попытки Китая повлиять на промежуточные американские выборы 2018 года намного серьезнее, чем «российское вмешательство» 2016 года. В МИД КНР, комментируя это заявление, обвинили американского политика в клевете. По мнению экспертов, жесткая риторика Белого дома в отношении Пекина призвана оттенить обвинения демократов в адрес американского президента о сговоре с русскими.

МИД Китая обвинил вице-президента США Майка Пенса в клевете. По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин, речь Пенса о вмешательстве Китая в американские выборы «изобилует совершенно безосновательной критикой в отношении китайской внешней и внутренней политики».

«Заявления о вмешательстве Китая в выборы США являются клеветой, они полностью сфабрикованы и вводят в заблуждение, Китай в отношении этого высказывает решительный протест», — заявила она Дипломат заверила, что Китай придерживается принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран, а также призвала США «исправить их ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес КНР, перестать наносить вред двусторонним отношениям».

Круче России

«российские попытки вмешательства меркнут перед попытками КНР». В речи, о которой говорит представитель китайского МИДа, Пенс заявил что

«Китай предпринял беспрецедентную попытку повлиять на американское общественное мнение на выборах 2018 года и грядущие президентские выборы 2020 года», — заявил Пенс 4 октября во время своего выступления в институте Хадсона.

По словам вице-президента, для влияния на американскую политику «Пекин применяет общеправительственный подход, используя политические, экономические и военные инструменты, а также пропаганду».

«Китай применяет эту силу более активно, чем когда-либо прежде, чтобы оказать влияние и вмешаться во внутренний курс и политическую жизнь нашей страны», — отметил он.

Пенс также подчеркнул, что КНР использует вопросы, вызывающие разногласия в американском обществе.

Объяснение мотивов Пекина на этот раз прямо противоположно тому, что используется в разговорах о «российском вмешательстве». Если демократы обвиняют Россию в том, что Москва привела Дональда Трампа к президентскому креслу, Пенс, говоря о Китае, заявил:

«Китай хочет другого американского президента».

По словам вице-президента, в Пекине пытаются добиться победы демократов.

Эти стремления объясняются тем, говорит Пенс, что администрация Трампа в настоящее время проводит новую жесткую риторику в отношении торговой, экономической и внешней политики Китая.

Призывая к ответу на действия Пекина, Пенс не постеснялся упомянуть крупные американские компании, чьи интересы активно отстаивает администрация Трампа, в частности — Google

По его словам, IT-гигант должен прекратить разработку ориентированного на китайский рынок поискового приложения Dragonfly, которое «укрепит цензуру Компартии и поставит под угрозу конфиденциальность данных китайских клиентов».

Не только Пенс

На этом атака Белого дома на Пекин не остановилась. Уже после выступления Пенса советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел брифинг, в ходе которого назвал китайское вмешательство в выборы «беспрецедентным».

«Я никогда не видел такого масштаба активности со стороны Китая», — заявил он, добавив, что данные о попытках Пекина повлиять на выборы пока будут засекречены.

«То, что мы знаем, остается засекреченным, если бы могли рассекретить больше информации, люди бы могли оценить масштаб этой угрозы, но мы ограничены, поскольку разведработа продолжается. Но, пока идет эта работа, мы должны предупредить американцев, что такая активность есть, чтобы они были настороже», — сказал советник американского президента.

«Думаю, американцы очень независимы и не хотят вмешательства в то, как мы принимаем решения», — добавил он.

Но и заявлениями Болтона нападки на КНР не ограничились. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу анонсировал планы Вашингтон по формированию «торговой коалиции» для противостояния Пекину. По его словам,

США не собираются продолжать так называемую челночную дипломатию с Китаем.

Он также добавил, что Соединенные Штаты налаживают контакты с Евросоюзом и Японией в обход КНР.

Наконец, в тот же день агентство Reuters опубликовало информацию об отчете об уязвимостях оборонной промышленности США, заказанном Пентагоном . Помимо прочего, в 150-страничном документе особо подчеркивается, что Китай является «растущим риском» для военной промышленности США.

Новый лучший враг

О том, что США намерены провести масштабную кампанию против Китая, стало известно на прошлой неделе. Уже тогда американские СМИ писали, что «основной претензией» станет именно вмешательство Пекина в американские выборы, однако это будет лишь одним из пунктов обвинений.

Не только Белый дом, но также министерства финансов , торговли и обороны намерены предъявить претензии Китаю за его кибератаки, кражу интеллектуальной собственности, «враждебные действия» по отношению к государственному и частному секторам США.

При этом о «российском вмешательстве», да и вообще о «российской угрозе», в Белом доме говорят все реже.

Дональд Трамп, выступая на недавней Генассамблее ООН , практически не упоминал Россию. Зато обвинения в адрес Китая с его стороны звучали даже в неуместных для этого моментах.

Константин Косачев, Как отмечает на своей странице в фейсбуке глава международного комитета Совета Федерации

все эти события позволяют говорить о том, что «тренды за океаном явно меняются».

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов при этом отмечает, что, вероятнее всего, обе темы — российское и китайское вмешательство — будут существовать в США параллельно.

«Поскольку в американском истеблишменте и в американской политической элите существует консенсус о необходимости сдерживания и России, и Китая», — объясняет он.

В то же время эксперт отмечает, что своей антикитайской риторикой

Трамп переключает внимание общественности с «российского вмешательства» и лишает демократов монополии по данному вопросу.

Одновременно с этим американский президент отвечает на обвинения своих оппонентов, которые упрекают его в недостаточном внимании к вопросам вмешательства во внутреннюю американскую политику.

«Трамп дает понять, что его администрация не дремлет и не пропускает факты вмешательства во внутреннюю политику мимо ушей, а очень серьезно этим занимается, защищает американский суверенитет и политическую безопасность», — поясняет эксперт.

При этом Суслов сомневается, что «китайское вмешательство» может реально существовать.

«Те вещи, которые США объявляют вмешательством, не идут ни в какое сравнение с тем, что они сами делают в части вмешательства во внутреннюю политику иностранных государств», — указывает эксперт.

По его мнению, то, что называют «китайским вмешательством в выборы», на деле является банальным лоббированием, которым занимаются практически все государства.

«Если страна, которая стала главным стратегическим противником, применяет лоббистские методы, как она делала последние сорок лет, то сегодня это уже преподносится как недопустимое вмешательство, — говорит Суслов.

«Да, Китай использует свое лобби в Соединенных Штатах с целью критики той торговой войны и того конфронтационного курса, который проводит администрация Трампа. Но, если называть это вмешательством, выяснится, что тогда вмешательство в американскую внутреннюю политику оказывают Украина, Польша, Израиль и другие американские союзники», — резюмирует эксперт.

Вечный противник Китая

Выбор фигуры Пенса для основного удара критики по Пекину можно считать не случайным — вице-президент никогда не испытывал к Китаю особых симпатий. Несмотря на то что Пенс построил очень хорошую карьеру лоббиста (с 1989 по 2014 год он заработал на лоббировании более $20 млн), китайцев среди его клиентов никогда не было.

Более того, Пенс в бытность конгрессменом в палате представителей неоднократно голосовал за антикитйские инициативы.

Один из таких случаев произошел в 2005 году после попытки Израиля продать Китаю запчасти к беспилотным штурмовикам, против чего активно возражали США, считая, что это позволит Пекину модернизировать свои системы подавления радиолокационных станций противника. Израильские власти под давлением США были вынуждены пойти на расторжение этой крупной сделки.

После этого случая Пенс поддержал законопроект, который давал право американскому президенту накладывать санкции на третьи страны, продающие Китаю оружие и товары двойного назначения.

Кроме того, Пенс неоднократно в жесткой форме критиковал экс-президента США Барака Обаму за его визиты в Китай. Конгрессмен недоумевал, почему американский президент «тратит деньги американцев на чтение лекций о денежно-кредитной политике коммунистическим диктаторам» вместо того, чтобы создавать в США рабочие места.

Правда, позже, после того как Пенс выиграл выборы за пост губернатора в штате Иллинойс, он сам посетил КНР в 2013 году. По иронии заявленной целью его поездки было создание рабочих мест в его штате. Впрочем, особых результатов, как писали американские СМИ, эта поездка не принесла.