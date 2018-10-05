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Экс-президент Южной Кореи сел на 15 лет
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СМИ: экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию
ТАСС
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51 минуту назад
Фото: © Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP
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Суд приговорил бывшего президента
Южной Кореи
Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью, к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.
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