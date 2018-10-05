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Ирландцам запретят дешево пить и испугают раком
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Ирландцам запретят дешево пить и испугают раком 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Ирландии впервые в истории приняли закон, который приведет к установке минимальных цен на алкогольные напитки и ограничит рекламу спиртного. Об этом пишет CNN.
Документ, направленный на сокращение потребления алкоголя, подразумевает также отделение отделов со спиртным в магазинах от остального зала. Кроме того, на бутылки начнут клеить этикетки, предупреждающие о возможности возникновения рака.
«Решение останется в истории и спасет бесчисленное количество жизней», — прокомментировал принятие закона премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
По словам главы Минздрава страны Саймона Харриса, регулирование сферы необходимо, поскольку алкоголь крайне сильно влияет на здоровье жителей. По данным 2016 года, спиртное было причиной трех смертей в стране каждый день.
Ирландия стала вторым за год регионом, в котором вводятся минимальные цены на алкоголь. В мае их установили в Шотландии. Отмечалось, что на ее территории на каждые 100 тысяч мужчин в 2016 году приходилось 30 случаев смерти от злоупотребления алкоголем.
Ранее ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) пришли к выводу, что употребление одной-двух стандартных порций алкоголя более трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов.
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