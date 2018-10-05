Президент Филиппин допустил отставку из-за рака

Президент Филиппин допустил свою отставку из-за рака

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ждет результатов медицинских анализов, которые могут стать причиной завершения его политической карьеры. Слова президента передает агентство Bloomberg

73-летний филиппинский лидер рассказал, что "не уверен" в состоянии своего здоровья и в данный момент ждет результатов анализов.

"Я скажу вам — если рак, то это рак. И если он уже дошел до третьей стадии, то никакого лечения. Я не буду продолжать свою агонию в этом офисе или где бы то ни было еще", — сказал Дутерте.

Президент Филиппин также добавил, что в начале сентября он прошел эндоскопию и колоноскопию.

Ранее Дутерте пообещал уйти в отставку, если ему покажут селфи с Богом.