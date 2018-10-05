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Президент Филиппин допустил отставку из-за рака
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Президент Филиппин допустил свою отставку из-за рака 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ждет результатов медицинских анализов, которые могут стать причиной завершения его политической карьеры. Слова президента передает агентство Bloomberg.
73-летний филиппинский лидер рассказал, что "не уверен" в состоянии своего здоровья и в данный момент ждет результатов анализов.
"Я скажу вам — если рак, то это рак. И если он уже дошел до третьей стадии, то никакого лечения. Я не буду продолжать свою агонию в этом офисе или где бы то ни было еще", — сказал Дутерте.
Президент Филиппин также добавил, что в начале сентября он прошел эндоскопию и колоноскопию.
Ранее Дутерте пообещал уйти в отставку, если ему покажут селфи с Богом.
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