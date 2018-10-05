Ещё
Китай обвинил Пенса в клевете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как будут спасать Крымский мост после ЧП
Как будут спасать Крымский мост после ЧП

МИД Китая обвинил в клевете вице-президента США 

Газета.Ru + ещё 5 41 минуту назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что вице-президент США Майк Пенс оклеветал страну и предъявил ей "необоснованные обвинения". Слова представителя опубликованы на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что китайские власти всегда придерживались принципа невмешательства в дела других стран, включая Соединенные Штаты. По ее словам, Пекин заинтересован в том, чтобы такая ситуация сохранялась и в дальнейшем.
В китайском МИДе потребовали, чтобы Вашингтон прекратил наносить ущерб отношениям США и КНР, а также добавили, что КНР придерживается "последовательной и ясной" политики в отношении Соединенных Штатов.
Ранее Пенс заявлял, что Китай манипулирует американской демократией.
Газета.Ru: последние новости
Трамп уличил "фейковые СМИ" в неверном толковании его отношений с КНДР и Россией В МИД Нидерландов вызвали российского поверенного из-за шпионского скандала Порошенко высказался о решении США признать голодомор геноцидом украинцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как будут спасать Крымский мост после ЧП
Трамп раскрыл истинное отношение к России19
Германию возмутили новые обвинения в адрес России18
Слепаков объяснил удаление клипа о Солсбери78
Порошенко раскрыл страшную цену войны в Донбассе104
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение