Китай обвинил Пенса в клевете

МИД Китая обвинил в клевете вице-президента США

Она подчеркнула, что китайские власти всегда придерживались принципа невмешательства в дела других стран, включая Соединенные Штаты. По ее словам, Пекин заинтересован в том, чтобы такая ситуация сохранялась и в дальнейшем.

В китайском МИДе потребовали, чтобы Вашингтон прекратил наносить ущерб отношениям США и КНР, а также добавили, что КНР придерживается "последовательной и ясной" политики в отношении Соединенных Штатов.

Ранее Пенс заявлял, что Китай манипулирует американской демократией.