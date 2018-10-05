Китай обвинил Пенса в клевете

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что вице-президент США Майк Пенс оклеветал страну и предъявил ей "необоснованные обвинения". Слова представителя опубликованы на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что китайские власти всегда придерживались принципа невмешательства в дела других стран, включая Соединенные Штаты. По ее словам, Пекин заинтересован в том, чтобы такая ситуация сохранялась и в дальнейшем.
В китайском МИДе потребовали, чтобы Вашингтон прекратил наносить ущерб отношениям США и КНР, а также добавили, что КНР придерживается "последовательной и ясной" политики в отношении Соединенных Штатов.
Ранее Пенс заявлял, что Китай манипулирует американской демократией.