Посол ЕС отравился грязной питьевой водой

Посол ЕС в Ираке отравился загрязненной питьевой водой

Посол Евросоюза Ираке Рамон Блекуа отравился загрязненной питьевой водой в городе Басре на юге страны.

"Этим утром (в четверг — ред.) я почувствовал себя плохо и был вынужден отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой", — написал посол в Twitter.

Дипломат также пошутил, что не планировал выражать свою солидарность с жителями Басры до таких пределов. "Но теперь, конечно, я разделяю ваши чувства", — добавил он.

В середине сентября сообщалось, что в провинции Басра из-за некачественной питьевой воды отравились не менее 27 тысяч человек.