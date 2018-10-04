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Посол ЕС отравился грязной питьевой водой
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Посол ЕС в Ираке отравился загрязненной питьевой водой 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа отравился загрязненной питьевой водой в городе Басре на юге страны.
"Этим утром (в четверг — ред.) я почувствовал себя плохо и был вынужден отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой", — написал посол в Twitter.
Дипломат также пошутил, что не планировал выражать свою солидарность с жителями Басры до таких пределов. "Но теперь, конечно, я разделяю ваши чувства", — добавил он.
В середине сентября сообщалось, что в провинции Басра из-за некачественной питьевой воды отравились не менее 27 тысяч человек.
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