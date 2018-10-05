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Франция поддержала обвинения России в кибератаках
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Франция поддержала обвинения в кибератаках против России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел (МИД) Франции выразило солидарность странам-союзникам, которые предположительно пострадали от российских кибератак. Заявление французского МИДа передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО.
"Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка (ГРУ). Нидерланды также объявили, что воспрепятствовали кибератаке в отношении информационных систем ОЗХО, расположенной в Гааге, и выслали четырех российских агентов", — говорится в сообщении французского МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что опубликованные данные "вызывают тревогу". Также в МИДе отметили, что выражают солидарность странам, которые якобы пострадали от кибератак.
Официальная Москва отрицает факт кибератак и считает, что заявления о них являются "пропагандистской акцией".
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