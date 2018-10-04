США подозревают Китай в планах вмешаться в выборы

Как «вмешательство» Китая в выборы США затмило «влияние» России

Главная угроза для американской демократии исходит уже не от России , а от Китая , который использует всю свою мощь для влияния на предстоящие промежуточные выборы в конгресс США . С такими обвинениями вице-президент Майк Пенс выступил в Гудзоновском институте в Вашингтоне. В Белом доме считают, что КНР организовала на территории Соединённых Штатов широкую пропагандистскую сеть, а также развила бурную активность на внешних рубежах страны. По мнению экспертов, в преддверии выборов в конгресс американская администрация ищет нового кандидата на роль врага номер один. RT разбирался в причинах развязанной Вашингтоном антикитайской кампании.

Центральной темой речи, которую вице-президент США Майк Пенс произнёс в Гудзоновском институте в Вашингтоне, стало вмешательство Китая в американские внутриполитические дела.

Заявления Пенса во многом перекликаются с тезисами, озвученными Дональдом Трампом во время недавнего выступления на Генассамблее ООН . Тогда президент США прямо обвинил Пекин в попытках вмешаться в американские промежуточные выборы 2018 года. Якобы китайская сторона прилагает усилия к тому, чтобы сменить власть в США, из-за таможенных мер, которые принимают против Пекина действующая администрация Белого дома и Республиканская партия

«Они не хотят, чтобы я или мы (республиканцы. — RT) победили, потому что я — первый президент (США. — RT), который бросил вызов Китаю в торговле», — заявил тогда Трамп.

Китайские власти отвергли эти обвинения. Как заявили в МИД КНР, Пекин придерживается принципа невмешательства в дела других стран.

В своей речи Пенс разовил эту обличительную риторику.

Во-первых, в Белом доме уверены, что китайская сторона шантажирует американский бизнес: якобы одна крупная корпорация из США столкнулась с перспективой лишиться деловой лицензии в КНР, если не выступит против торговой политики Вашингтона.

Также Пенс убеждён, что Пекин активно прибегает к «долговой дипломатии», используя выдаваемые на непрозрачных условиях международные кредиты для расширения своего влияния в Африке, Азии и странах Латинской Америки. Часто экономическое сотрудничество служит лишь предлогом к расширению военного присутствия КНР, считают в американской администрации. Пенс даже приведёт конкретный пример такой активности Пекина: китайская сторона сначала финансировала, а потом взяла в аренду сроком на 99 лет порт в Шри-Ланке , имеющий стратегическое значение для региона.

В своей речи Пенс также затронул вопрос о спорных островах в Южно-Китайском море. Напомним, что 1 октября в этом районе произошёл инцидент с участием военных кораблей Китая и США: китайский эскадренный миноносец Luyang приблизился к эсминцу ВМС США USS Decatur и потребовал, чтобы американские моряки покинули окрестности островов Спратли.

Однако наибольшую тревогу американской стороны вызывают попытки КНР повлиять на внутриполитические процессы в США.

«Пекин мобилизовал усилия участников секретной деятельности, подставных групп и пропагандистских СМИ с целью изменить взгляды американцев на политику Китая. Как мне недавно сообщил старший кадровый сотрудник нашего разведсообщества, деятельность русских меркнет в сравнении с действиями Китая, направленными на всю нашу страну», — цитирует фрагмент речи американского чиновника WSJ.

В своём выступлении Майк Пенс отметил, что «мишенью Китая стали именно те отрасли и штаты, которые сыграют ключевую роль на выборах 2018 года. По одной из оценок, более 80% американских округов, подвергшихся атакам Китая, на выборах в 2016 году, проголосовали за президента Трампа; теперь Пекин хочет настроить этих избирателей против нашей администрации».

Коммунистическая партия Китая финансирует американские компании, киностудии, университеты, а также учёных, журналистов и чиновников, чтобы влиять на политику в США, считают в Белом доме. Конечной целью Пекина является, по мнению вице-президента, изменение итогов промежуточных выборов в конгресс и президентской кампании 2020 года.

Ледниковый период

Напомним, что ранее похожие обвинения выдвигались американской стороной преимущественно против России. Расследование, которое ведётся под началом спецпрокурора Роберта Мюллера , призвано установить, вмешивалась ли Москва в ход американской избирательной кампании 2016 года. Однако в этом случае в качестве основного обвинителя выступают оппоненты Трампа из Демократической партии

Что же касается Китая, то критика в адрес его руководства проходила красной линией через всю предвыборную кампанию Трампа. Главным образом, политика возмущает торговый дисбаланс в американо-китайских отношениях. Например, по итогам 2016 года товарооборот двух стран составил $579 млрд, но только $116 млрд из этой суммы приходится на поставки товаров из США.

В начале текущего года Вашингтон развязал с Пекином настоящую торговую войну, последовательно повышая ввозные пошлины на китайские товары. КНР отвечает симметрично, облагая тарифами американскую продукцию. Также США ввели против Китая санкции за то, что китайская сторона продолжила закупать российские вооружения.

Отношения двух стран продолжают ухудшаться. 3 октября стало известно о полной остановке поставок американской нефти в Китай. Об этом журналистам рассказал глава китайской компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь. Не уточняется, какая сторона приняла такое решение, но в результате больше всего пострадают американские нефтедобывающие компании: экспорт в КНР составлял в прошлом году второе место по объёмам в общей структуре американских поставок. Для Китая же американский импорт — это только 3% от общих закупок.

В США также считают, что Китай намеренно использует свою монополию на рынке редкоземельных металлов как орудие для достижения военно-политических целей. Такой вывод содержится в исследовании, проведённом Пентагоном по поручению Дональда Трампа. Как сообщило накануне издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники, чтобы нанести урон оборонной промышленности США, Китай намеренно демпингует на мировом рынке редкоземельных металлов, стремясь разорить американские компании, занятые в этой сфере.

Действительно, как стало известно в начале октября, американская компания JHL Capital Group, владеющая единственным в США предприятием по добыче редкоземельных металлов, оказалась на грани банкротства. Правда, виновником этого стала американская администрация: после того как США развязали торговую войну с КНР, Пекин был вынужден ввести пошлины на ввоз редкоземельных металлов в страну. Часть производственной цепочки JHL Capital Group расположена на китайской территории, и теперь продукция компании стала просто неконкурентоспособной.

1 октября также стало известно об отмене запланированного визита в Китай главы Пентагона Джеймса Мэттиса , во время которого стороны должны были обсудить вопросы безопасности. Как выяснилось впоследствии, переговоры были отменены китайским руководством из-за введения Белым домом новых пошлин против КНР.

Ранее возмущение Пекина вызвало решение США начать поставки вооружений Тайваню. Речь идёт о передаче Тайбэю запчастей для военных истребителей и военно-транспортных самолётов, а также другого оборудования на сумму $330 млн В Пекине эту сделку назвали угрожающей суверенитету Китайской Народной Республики.

«Могут «сгореть» все»

О том, что отношения между Вашингтоном и Пекином значительно охладели, заявил недавно и сам Дональд Трамп.

«Наверное, он больше не мой друг. Но мне кажется, он меня уважает», — заявил Трамп, комментируя взаимоотношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Испробовав меры экономического давления, Белый дом переходит к уже отработанным политическим обвинениям.

Ещё в конце сентября стало известно, что американская администрация готовится сменить тактику в противостоянии с Китаем. Портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США сообщил тогда о подготовке Белым домом масштабной антикитайской кампании. Как удалось узнать журналистам, с обвинениями в адрес Пекина выступят сразу ряд американских ведомств, в частности министерства финансов , торговли и обороны.

Сообщалось, что администрация Трампа запланировала представить сведения о враждебной активности КНР, включая вмешательство в выборы, промышленный шпионаж и кибератаки.

«Мы собираемся показать, как Китай проник в США и что мы делаем, чтобы противостоять этому. Инициатива исходит от аппарата национальной безопасности», — заявил источник издания.

Опрошенные RT эксперты считают, что начатая Белым домом масштабная антикитайская кампания преследует сразу несколько целей. США уже отработали «механизм демонизации государств» при помощи обвинений во вмешательстве в избирательный процесс. В отношении России это сработало неплохо — американские власти сумели создать образ врага, считает профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев . Вероятно, для КНР Вашингтоном было решено не изобретать новые методы, а использовать уже «опробованный рецепт».

«Другой вопрос, как американцы собираются справляться с последствиями этой кампании на внутриполитическом поле, — сказал Евстафьев в интервью RT. — Если с Россией даже до санкций США связывали достаточно скромные экономические отношения, то КНР — крупнейший деловой партнёр для американских элит. В процессе борьбы с китайским вмешательством и хакерами могут «сгореть» практически все. Трамп и Пенс рассчитывают ударить по Демпартии, но ограничить эту кампанию только ею вряд ли получится».

Американист Сергей Судаков , профессор Академии военных наук , согласен с тем, что антикитайская пропаганда, начатая администрацией Трампа, направлена не в последнюю очередь на внутреннюю аудиторию, поскольку в США сейчас разгар предвыборной кампании.

«В контексте разговоров о вмешательстве в выборы сформировать образ внешнего врага вполне реально. Россия уже «отработала» свою роль врага, и сейчас Вашингтон выводит нового противника — Китай», — подчеркнул Судаков, добавив, что, если республиканцы проиграют выборы, они всегда смогут сослаться на то, что демократам помогал Китай.

Впрочем, как полагают эксперты, самому Китаю развязанная Вашингтоном кампания вряд ли навредит. По мнению Евстафьева, на внешнем контуре США постараются создать под эти разговоры общую антикитайскую коалицию, но совсем не факт, что эти усилия увенчаются успехом.

«В Белом доме понимают, что в одиночку США не смогут справиться с КНР, это очевидно. Таким же образом была создана ранее антироссийская коалиция, но против Китая США пока не смогли продвинуться ни на дюйм, выпады Трампа не поддержал даже Лондон», — пояснил эксперт.

Напротив, давление на Пекин может привести к ещё большей консолидации условного антиамериканского лагеря. Такое предположение высказал Сергей Судаков.