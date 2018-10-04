Ещё
Канада поддержала обвинения России в кибератаках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада поддержала обвинения России в кибератаках 

RT на русском + ещё 1 55 минут назад
Фото: Reuters
Канада поддержала союзников и обвинила Россию в кибератаках. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны.
«Сегодня Канада присоединяется к своим союзникам в выявлении и разоблачении серии вредоносных кибератак российских военных. Эти акты являются частью более широкой деятельности российского правительства, которая выходит далеко за рамки надлежащего поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает основанный на правилах международный порядок», — говорится в сообщении.
Дипломаты призвали «всех, кто ценит этот порядок, объединиться в его защиту».
Как заявили в ведомстве, правительство Канады считает, что есть большая вероятность, что российская военная разведка стоит за кибератакой на WADA в 2016 году.
Ранее Минюст США обвинил семерых «сотрудников ГРУ» в кибератаках.
Позднее американское ведомство назвало имена россиян, подозреваемых в кибератаках.
С обвинениями в адрес российских граждан выступили и власти Нидерландов, утверждавшие, что сумели предотвратить «кибератаку на ОЗХО».
RT на русском: последние новости
Временный поверенный в делах России вызван в МИД Нидерландов Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз Как «вмешательство» Китая в выборы США затмило «влияние» России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу43
Россию захотели выдворить из Совбеза ООН913
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли16
США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ269
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце5
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение