«Жизнь на этой улице окончена»: Скрипаль не вернется домой

Марк Урбан: Скрипаль не хочет переезжать из Великобритании в США

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не вернется в свой дом в Солсбери, однако и покидать страну он не согласился. Об этом сообщил британский журналист Марк Урбан, 4 октября опубликовавший свою книгу «Дело Скрипаля».

«Вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице (в Солсбери — «Газета.Ru») окончена…» — говорится в книге.

По словам автора, пока Скрипали находились в больнице, в британском правительстве на Даунинг-стрит «звучали предложения о том, чтобы они уехали в Америку или другую англоговорящую страну и были снабжены новыми личными данными», однако экс-полковник ГРУ и его дочь негативно отнеслись к этой идее.

Урбан также пришел к выводу, что, несмотря на то что сейчас Сергей и Юлия Скрипаль остаются под защитой полиции, вопрос об их скором переезде в новое место весьма актуален.

Накануне выхода книги Урбана в СМИ и интернете были опубликованы отрывки из произведения. Так, согласно заявлению автора «Skripal Files», власти Великобритании испытывали чувство вины за то, что не смогли защитить от отравления работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ, а потому продолжали держать его под охраной.

«Было множество причин, по которым полиция и разведка держали их на таком положении, даже если признавали, что Скрипали, и в частности Юлия, хотели бы двигаться дальше. Было чувство вины за то, что британские власти не защитили их надлежащим образом 4 марта, и никто не хотел быть обвиненным в этом снова. Они (власти) не хотели подвергать себя опасности публичных обвинений и судебных исков. Они не хотели, чтобы на отца и дочь набрасывались с вопросами медиа. И, конечно, если бы Сергей Скрипаль попал под долгосрочную программу, схожую с программой по защите свидетелей, он должен бы был исчезнуть, поставив под угрозу те многие контакты, которые он обрел за долгую жизнь и, может быть, переехал бы в другую страну», — рассказывает журналист в книге.

Урбан также отметил, что все это время Скрипали находились в «безопасном убежище», в котором у них был доступ к телевидению, интернету и телефону. Им даже разрешалось видеться с некоторыми друзьями, однако иной личный контакт с внешним миром все равно был ограничен.

Помимо прочего, в книге опубликовано наблюдение автора о том, как, предположительно, было организовано отравление. По словам Урбана, в «группу злоумышленников» входили два-три человека — в том числе водитель и человек, который стоял «на стреме». За Скрипалями начали следить за долгое время до инцидента, чтобы определить его привычки и образ жизни, утверждает он.

«Подготовка к операции заняла, вероятно, недели или месяцы», — пишет автор.

В книге также указано, что для установления личностей отравителей следователи проверили 2,5 тысячи человек и 14 тысяч автомобилей.

Книга «Skripal Files» была написана по материалам нескольких встреч журналиста с бывшим полковником ГРУ еще до отравления. Урбан предлагал ему побеседовать уже после отравления, но Скрипаль отказался.

Посольство России в Великобритании назвало книгу подменой реального появления Скрипаля.

«С содержанием книги еще предстоит ознакомиться. Вместе с тем известно, что ее автор Марк Урбан близок к спецслужбам Великобритании. Это дает все основания рассматривать публикацию книги как подмену реального появления на экранах Сергея Скрипаля и его показаний в качестве ключевого свидетеля по инциденту в Солсбери. Вместо фактов нас вновь уводят на путь домыслов и догадок», — сказал РИА «Новости» пресс-секретарь посольства.

Книга появилась в продаже в этот четверг, 4 октября. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и говорится, что тот не поверил бы в свое отравление российскими спецслужбами, поскольку ранее в интервью поддерживал политику Кремля по ряду спорных вопросов.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлению правоохранительных органов Великобритании, нервно-паралитический агент класса «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания: Юлию Скрипаль выписали из больницы только через месяц, а ее отца — 18 мая.

Британские власти не раз заявляли о причастности к отравлению российского государства, указывая на то, что «Новичок» разрабатывался в СССР. Москва категорически отвергает все обвинения, так как источник происхождения вещества до сих пор не был установлен.

Отметим, что несмотря на требования российской стороны предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, британские власти дали официальный отказ на оказание помощи по «делу Скрипалей».