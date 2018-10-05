СМИ опровергли смерть выдавшего Чапман разведчика

СМИ опровергли смерть выдавшего Анну Чапман разведчика Александра Потеева

Потеев жив, несмотря на сообщения о его смерти, появившиеся в 2016 году, написал журналист Би-Би-Си Марк Урбан в своей книге «Дело Скрипаля», передает РБК.

Урбан пишет, что в США считают сообщение о смерти Потеева ложным — оно якобы было распространено в надежде выявить его местонахождение; так российская разведка намеревалась проследить каналы общения друзей и семьи экс-полковника СВР.

Потеев руководил американским отделом Управления «С» (нелегальная разведка) СВР; следствие установило, что в 2010 году он передал США сведения о сети российских разведчиков-нелегалов.

Были дискредитированы десять человек, в том числе Анна Чапман и генерал-майор СВР, Герой Союза Михаил Васенков

После разоблачения российских агентов Потеев уехал из России. В 2011 году его заочно осудили на 25 лет. В 2016 году «Интерфакс» сообщил, что экс-разведчик умер в США.

BuzzFeed опубликовал свой материал после Би-Би-Си. Американское издание сообщило, что якобы узнало правду о Потееве еще в 2017 году и запросило комментарий у ЦРУ , однако тогда спецслужба попросили не разглашать эту информацию, так как в этом случае возрастала угроза жизни экс-полковника СВР.

Месяц назад New York Times сообщила, что в 2014 году в США приезжал киллер, который смог добраться до дома одного из самых важных информаторов ЦРУ, россиянина, секретно живущего во Флориде.

Он также посетил еще один город, где живут родственники этого информатора. По данным Би-Би-Си, в этом материале речь шла именно о Потееве. После инцидента 2014 года он якобы переехал; долгое время о нем не было никаких сведений, а позже было сообщено о его смерти.

Однако, по утверждению BuzzFeed, после сообщения о смерти Потеев зарегистрировался как избиратель, а потом получил лицензию на рыбную ловлю. Причем в этих публично доступных документах он зарегистрирован под своим именем, указав лишь второе имя — Ник (его отчество — Николаевич).

Также он указал дату рождения — 7 марта 1952 года. Это является настоящей датой рождения Потеева, как писала в 2011 году «Новая газета».

Также публично доступны адрес и телефон экс-полковника СВР. BuzzFeed удалось выяснить, что дом по адресу, где зарегистрировал Потеев, принадлежит его родственникам. Они отказались отвечать на вопросы журналистов.