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Турция может провести референдум о вступлении в ЕС
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Турция может инициировать референдум о вступлении в ЕС, заявил Эрдоган 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ЕС в затягивании процесса вступления в него своей страны и заявил, что турецкие власти могут инициировать референдум по этому поводу.
"Скорее бы это (ситуация со вступлением Турции в ЕС) дошло до конца, чтобы мы уже могли определить свое направление. Они по-прежнему затягивают дело. Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами… Если дальше следовать такой логике, то нам остается относительно ЕС обратиться к нашим 81 миллионам (населения), и посмотрим, что они скажут", — сказал Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.
"Если вы нас хотите принять, то принимайте. Не примете — так и скажите, и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", — добавил турецкий лидер.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей — массовые аресты и другие меры Анкары — и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
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