ЧП на Крымском мосту, ответ НАТО России и другие события дня

Главные события четверга

“Крымский мост таки упал”: бурная реакция украинцев

Украинские СМИ эмоционально написали о нештатной ситуации на Крымском мосту: пролет строящейся железнодорожной части съехал в воду при монтаже конструкций, никто не пострадал.

Минобороны выдвинуло резкое обвинение США

При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей, заявили в Минобороны России.

НАТО готовит «ответ на поведение России»

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг ответ альянса на поведение России, заявил генсек Йенс Столтенберг, открывая пленарное заседание совмина.

Четверых россиян выдворили из Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявил, что в апреле четверо россиян попытались взломать Wi-Fi, которым пользуются сотрудники Организации по запрещению химического оружия. Хакеры были найдены и в тот же день высланы из Нидерландов.

Скрипали отказались переехать в США

Отравившийся в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не вернется в свой дом, вопрос о том, где он будет жить, открыт, но уезжать в другую страну бывший разведчик не хочет.

Раскрыта загадка «всесильного флота Украины»

Фото: mil.gov.ua

На Украине уверены , что их бронекатера смогли дойти до самого Керченского пролива потому, что они были невидимы для российских пограничников. Как знать, может, весь украинский флот состоит из новых прекрасных кораблей, которых просто не видно.

Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при крушении вертолета, сообщает «Коммерсант».

Армия России избавится от советских «символов»

Российское правительство внесло изменения, касающиеся ушанок и пилоток, в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым

Китай решил обрушить доллар

Китай собирается избавиться от госдолга США на три миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, правительство страны уже дало соответствующее поручение национальным и мировым инвестбанкам.

Россиян предупредили о росте цен на всё